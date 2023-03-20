CLAUDIA, CHE VITA SPERICOLATA – QUELLA DI “BELVE” NON È LA PRIMA INTERVISTA IN CUI CLAUDIA PANDOLFI RIVELA LE SUE PASSIONI SAFFICHE! GIÀ NEL 2018, A “SPY”, DICEVA: “SONO UN PO’ LESBICA DENTRO. HO RICEVUTO AVANCES DA DONNE, E LE HO PURE ACCETTATE” – QUANDO DOPO UN MESE DI MATRIMONIO MOLLÒ IL MARITO PER CORRERE DA ANDREA PEZZI - LE MOLESTIE, IL PROVINO CON MICHELE PLACIDO, IL PADRE CHE LAVORAVA A “REPUBBLICA”. E QUANDO FINI’ IN OSPEDALE, DOPO ESSERE STATA TRASCINATA DALL’AUTO DI UN PAPARAZZO…

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CLAUDIA PANDOLFI A BELVE: IL MONDO FEMMINILE MI HA INCURIOSITO, HO AVUTO UNA FIDANZATA

 

 

DAL DAGO-ARCHIVIO:

 

CLAUDIA PANDOLFI A BELVE CLAUDIA PANDOLFI A BELVE

TRUCE VITA - SONO DEFINITE STAZIONARIE MA NON PREOCCUPANTI LE CONDIZIONI DI CLAUDIA PANDOLFI, RICOVERATA DA IERI AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, DOPO ESSERE STATA TRASCINATA PER ALCUNI METRI DALL’AUTO DI UN PAPARAZZO AL TERMINE DI UN ALTERCO - SOTTOPOSTA AD UN INTERVENTO CHIRURGICO PER DRENARE ALCUNI VERSAMENTI AL TORACE DOVUTI ALLA VIOLENTA CADUTA. L’ATTRICE HA RIPORTATO ANCHE LA ROTTURA DI DUE COSTOLE... – 23 APRILE 2010

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/truce-vita-sono-definite-stazionarie-ma-non-preoccupanti-condizioni-14997.htm

CLAUDIA PANDOLFI E MASSIMILIANO VIRGILI - TV SORRISI E CANZONI CLAUDIA PANDOLFI E MASSIMILIANO VIRGILI - TV SORRISI E CANZONI

 

“SONO UN PO’ LESBICA DENTRO. E’ PER QUESTO CHE PIACCIO MOLTO AI GAY” – UNA MERAVIGLIOSA CLAUDIA PANDOLFI A 'SPY': HO RICEVUTO AVANCES DA DELLE DONNE, E LE HO PURE ACCETTATE. HO SEMPRE VOLUTO CAPIRE DI QUANTE SFUMATURE FOSSE FATTA LA MIA SESSUALITÀ. IL MIO PRIMO BACIO A UNA DONNA L’HO DATO…”. – 29 NOVEMBRE 2018

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-sono-po-rsquo-lesbica-dentro-rsquo-questo-che-piaccio-189188.htm

ANDREA PEZZI CLAUDIA PANDOLFI ANDREA PEZZI CLAUDIA PANDOLFI

 

CLAUDIA PANDOLFI CONFESSIONS: "MOLESTIE? MI E' CAPITATO UN EPISODIO SPIACEVOLE QUANDO AVEVO 10 ANNI” - L’ATTRICE SI RACCONTA A 'RADIO 2': “LA MIA CARRIERA? E' INIZIATA A 17 ANNI. HO PARTECIPATO A UN CONCORSO ACQUATICO E MI SONO RITROVATA IN UN PROVINO CON MICHELE PLACIDO, CHE MI HA PRESA. IO VOLEVO FARE LA GINNASTA..." – POI PARLA DEL PADRE CHE LAVORAVA A “REPUBBLICA”, DEL “MEDICO IN FAMIGLIA”, “DISTRETTO DI POLIZIA” E DI QUEL MATRIMONIO A BARCELLONA - 15 GIUGNO 2019

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/claudia-pandolfi-confessions-quot-molestie-mi-39-capitato-episodio-206013.htm

 

 

claudia pandolfi e francesca fagnani belve claudia pandolfi e francesca fagnani belve

CLAUDIA PANDOLFI CONFESSIONS - ''QUELLA LETTERA CON CUI MISI FINE DOPO UN MESE AL MIO MATRIMONIO PER ANDARE CON ANDREA PEZZI NON LA RISCRIVEREI - L’ALTRO CINEMA, QUELLO DEI FESTIVAL, NON MI VUOLE, MA IO MI DIVERTO LO STESSO, TIÈ! - IL VACCINO? NON C’È TANTO DA PARLARE: VA FATTO E BASTA - NON AVREI PROBLEMI A SPOGLIARMI SUL SET - È INIZIATO TUTTO CON MICHELE PLACIDO CHE MI AVEVA VISTA A MISS ITALIA: NON SO PERCHÉ MA DISSI QUELLA BUGIA…” – 15 NOVEMBRE 2021

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/claudia-pandolfi-confessions-39-39-quella-lettera-cui-misi-fine-289612.htm

claudia pandolfi claudia pandolfi FILIPPO TIMI E CLAUDIA PANDOLFI - SCENA DI SESSO - QUANDO LA NOTTE FILIPPO TIMI E CLAUDIA PANDOLFI - SCENA DI SESSO - QUANDO LA NOTTE PAOLA CORTELLESI CLAUDIA PANDOLFI PAOLA CORTELLESI CLAUDIA PANDOLFI claudia pandolfi claudia pandolfi claudia pandolfi claudia pandolfi claudia pandolfi claudia pandolfi PAOLA CORTELLESI CLAUDIA PANDOLFI PAOLA CORTELLESI CLAUDIA PANDOLFI

 

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