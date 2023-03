CLAUDIA PANDOLFI A BELVE: IL MONDO FEMMINILE MI HA INCURIOSITO, HO AVUTO UNA FIDANZATA

CLAUDIA PANDOLFI A BELVE

TRUCE VITA - SONO DEFINITE STAZIONARIE MA NON PREOCCUPANTI LE CONDIZIONI DI CLAUDIA PANDOLFI, RICOVERATA DA IERI AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, DOPO ESSERE STATA TRASCINATA PER ALCUNI METRI DALL’AUTO DI UN PAPARAZZO AL TERMINE DI UN ALTERCO - SOTTOPOSTA AD UN INTERVENTO CHIRURGICO PER DRENARE ALCUNI VERSAMENTI AL TORACE DOVUTI ALLA VIOLENTA CADUTA. L’ATTRICE HA RIPORTATO ANCHE LA ROTTURA DI DUE COSTOLE... – 23 APRILE 2010

CLAUDIA PANDOLFI E MASSIMILIANO VIRGILI - TV SORRISI E CANZONI

“SONO UN PO’ LESBICA DENTRO. E’ PER QUESTO CHE PIACCIO MOLTO AI GAY” – UNA MERAVIGLIOSA CLAUDIA PANDOLFI A 'SPY': HO RICEVUTO AVANCES DA DELLE DONNE, E LE HO PURE ACCETTATE. HO SEMPRE VOLUTO CAPIRE DI QUANTE SFUMATURE FOSSE FATTA LA MIA SESSUALITÀ. IL MIO PRIMO BACIO A UNA DONNA L’HO DATO…”. – 29 NOVEMBRE 2018

ANDREA PEZZI CLAUDIA PANDOLFI

CLAUDIA PANDOLFI CONFESSIONS: "MOLESTIE? MI E' CAPITATO UN EPISODIO SPIACEVOLE QUANDO AVEVO 10 ANNI” - L’ATTRICE SI RACCONTA A 'RADIO 2': “LA MIA CARRIERA? E' INIZIATA A 17 ANNI. HO PARTECIPATO A UN CONCORSO ACQUATICO E MI SONO RITROVATA IN UN PROVINO CON MICHELE PLACIDO, CHE MI HA PRESA. IO VOLEVO FARE LA GINNASTA..." – POI PARLA DEL PADRE CHE LAVORAVA A “REPUBBLICA”, DEL “MEDICO IN FAMIGLIA”, “DISTRETTO DI POLIZIA” E DI QUEL MATRIMONIO A BARCELLONA - 15 GIUGNO 2019

claudia pandolfi e francesca fagnani belve

CLAUDIA PANDOLFI CONFESSIONS - ''QUELLA LETTERA CON CUI MISI FINE DOPO UN MESE AL MIO MATRIMONIO PER ANDARE CON ANDREA PEZZI NON LA RISCRIVEREI - L’ALTRO CINEMA, QUELLO DEI FESTIVAL, NON MI VUOLE, MA IO MI DIVERTO LO STESSO, TIÈ! - IL VACCINO? NON C’È TANTO DA PARLARE: VA FATTO E BASTA - NON AVREI PROBLEMI A SPOGLIARMI SUL SET - È INIZIATO TUTTO CON MICHELE PLACIDO CHE MI AVEVA VISTA A MISS ITALIA: NON SO PERCHÉ MA DISSI QUELLA BUGIA…” – 15 NOVEMBRE 2021

