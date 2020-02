Luana Rosato per "www.ilgiornale.it"

La canzone di Francesco Sarcina scritta dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia non ha sortito alcun effetto sulla donna che, a conclusione della puntata di ieri, 10 febbraio, del Grande Fratello Vip si è lasciata trasportare dalla passione per Paolo Ciavarro.

Finito il Festival di Sanremo, dove le Vibrazioni si sono classificate al quarto posto con il brano “Dov’è”, Alfonso Signorini ha ritenuto opportuno informare la Incorvaia di alcuni fatti avvenuti nel corso dell’ultima settimana.

Mostrandole gli articoli di giornale in cui l’ex marito ha ammesso che la canzone è stata scritta dopo la fine del matrimonio con Clizia, lei ha commentato con parole che non hanno lasciato dubbi su quelli che sono i suoi reali sentimenti al momento.

“A Francesco dico è di liberarsi dalle sovrastrutture, dal meta personaggio e di circondarsi di persone più sane, con un cuore più pulito. Non da pedine che lui governa come un deus ex machina – ha detto lei - . Ho amato tanto questo uomo ma mi ha aveva completamente uccisa, quindi l'amore si è esaurito e io fortunatamente sono riuscita a leccarmi le ferite e rinascere dalle mie ceneri”.

A conclusione di questo confronto con la Incorvaia, tuttavia, Alfonso Signorini le ha lasciato una lettera in cui era scritto il testo del brano di Francesco Sarcina ma, a fine puntata, Clizia ha preferito strapparla e dedicarsi ad altro. Negli ultimi giorni, infatti, lasciando da parte il pensiero di chi la osserva fuori dalla Casa e mettendo ufficialmente fine alla frequentazione iniziata con un uomo misterioso prima del Grande Fratello Vip, la Incorvaia ha ceduto alla passione per Paolo Ciavarro.

I due si sono studiati a lungo e solo lo scorso sabato si sono scambiati un bacio appassionato che potrebbe segnare l’inizio di una conoscenza che pare abbia tutte le carte in regola per proseguire anche dopo la fine del reality show. Clizia e Paolo, però, hanno preferito dosare bene le parole e commentare con cautela ciò che sta nascendo tra loro, ma a fine puntata non sono riusciti a resistere alla passione.

Strappata la lettera con la canzone di Sarcina, la Incorvaia e Ciavarro si sono fatti travolgere dagli istinti e, incurati degli occhi degli altri coinquilini e delle telecamere, si sono scambiati un lungo bacio appassionato proseguito con un bagno in piscina alle prime luci dell’alba.

La passione tra loro è tangibile e sembra proprio che nelle ultime ore stia crescendo notevolmente. Intanto, il web fa il tifo per questa coppia e in rete circolano le immagini hot del bacio in piscina in cui Paolo ha evidentemente faticato a tenere a freno gli ormoni.

