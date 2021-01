4 gen 2021 18:27

COGNATO CON LA CAMICIA - LA DURA REQUISITORIA DI GUALTIERI IN VIGILANZA CONTRO SALINI E LA RAI? È FINITA NEL NULLA, MA INTANTO IL COGNATO DEL MINISTRO, VALERIO CATALDI, È APPRODATO CON PROMOZIONE A RAINEWS, CON TANTO DI COLLABORAZIONE PER IL FIGLIO OPERATORE (CHE SI FIRMA CON IL COGNOME DELLA MADRE PER NON DARE NELL’OCCHIO). LA REDAZIONE È INVIPERITA, MA SI SA CHE MAMMA RAI E' MAGNANIMA CON TUTTI, NON DIMENTICA MAI NE' FIGLI, NE' FIGLIASTRI, NE' COGNATI...