COLETTA A COTOLETTA - ENNESIMO FIASCO DI RAI1 IN PRIMA SERATA CHE IERI CON “THE BAND” DI CARLO CONTI SI È FERMATO AL 13.1% BATTUTO DA UN'”ISOLA DEI FAMOSI” AI MINIMI TERMINI CHE PERÒ HA FATTO IL 17.1%. MA IL DIRETTORE DI RAI1 COLETTA VIAGGIA VERSO L'INFINITO E OLTRE: OLTRE A ESSERE STATO NOMINATO SUPERDIRETTORE DEL PRIME TIME, ORA PUÒ DIVENTARE PRESENTATORE - CLEMENTE MASTELLA, SINDACO DI BENEVENTO, GLI HA INFATTI ASSEGNATO LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO STREGA…

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it

stefano coletta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 29 aprile vedono rinnovarsi la disfida tra The band, il nuovo talent show condotto da Carlo Conti su Rai1 che si prefigge il nobile scopo di offrire visibilità ai complessi musicali emergenti, giunto alla seconda puntata, e il nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi su Canale 5, presentato da Ilary Blasi al timone di una "banda" di naufraghi più o meno noti, che ieri ha visto l'eliminazione di Marco Senise.

Il responso Auditel nella fascia più prestigiosa è stato ancora una volta impietoso per l'Ammiraglia Rai: The Band si è fermato infatti a un magro 13.1% con 2.481.000 spettatori, battuto ampiamente in percentuale dall'Isola dei Famosi che, malgrado l'attuale edizione sia ai minimi termini, ha totalizzato il 17.1% con una media di 2.463.000 individui all'ascolto.

CARLO CONTI - THE BAND

L'ennesima delusione della prima serata di Rai1 non impensierisce tuttavia l'attuale Direttore Stefano Coletta, visto che - malgrado i vari flop inanellati - è stato comunque promosso Superdirettore dell'Intrattenimento Prime Time. E che, dopo aver dato più volte prova del suo imperioso desiderio di apparire sotto i riflettori come un divo della Tv anziché svolgere nel suo ufficio le mansioni direttive assegnategli, avrà modo di realizzarlo in sommo grado.

CLEMENTE MASTELLA

Già perché, secondo fonti di stampa, Coletta sarà il presentatore del prossimo Premio Strega, incarico affidatogli dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Con il suo dono della sintesi" maligna già qualcuno, "la premiazione non terminerà prima del 2025". Altri ironizzano: "Ah... anche presentatore?", parafrasando la celebre battuta della Signorina Silvani a Fantozzi. I più temono invece che il Premio Strega sia solo l'inquietante prodromo di una presenza mediatica sempre più capillare da parte del buon Coletta, già oltremodo presenzialista. Le avvisaglie, purtroppo per noi, ci sono tutte.