Due mesi dopo il divorzio dalla quarta moglie, il magnate australiano Repert Murdoch sta pensando a lanciare un’unione di fatto: quella tra la News Corp., che pubblica il Wall Street Journal, il New York Post e il Sun, e Fox Corp., la compagnia madre di Fox News e Fox Sports. L’obiettivo è contrastare sul mercato i tre giganti dell’intrattenimento: Amazon, Disney e Netflix. La famiglia Murdoch detiene il 42 per cento di azioni di Fox Corp e il 39 di News Corp.

La fusione farebbe dell’impero Murdoch di nuovo un monolite della finanza con più di cento tra testate, case editrici, network ma anche società immobiliari, per un valore complessivo di circa 26 miliardi, sommando i 17 di quello di Fox e i 9 di News. In realtà, più che una clamorosa unione delle due compagnie newyorkesi, sarebbe una inattesa ‘reunion’, perché News Corp e Fox Corp facevano parte della stessa corporation fino al 2013, prima di essere separate dal miliardario, travolto dallo scandalo che aveva visto alcuni giornalisti del quotidiano News of the World (ormai scomparso), coinvolti in un imbarazzante lavoro di hackeraggio di telefonini e indirizzi di posta elettronica di alcuni personaggi pubblici.

I guai per Fox News

jerry hall rupert murdoch 5

Murdoch corse ai ripari e scorporò il suo impero per paura che il caso finisse per spazzare via tutto. Non che il momento attuale sia meno carico di problemi: il gruppo della rete conservatrice Fox News si trova alle prese con una richiesta danni di più di quattro miliardi di dollari, avanzata da due società di software, Smartmatic e Dominion, accusate pubblicamente di aver manipolato i risultati elettorali delle presidenziali americane del 2020. Nonostante l’età, 91 anni, e sette decadi da imprenditore, il miliardario continua a essere mosso da una frenesia affaristica: appena tre anni fa aveva venduto a Disney per più di 70 miliardi di dollari gran parte della 21st Century Fox, che includeva la rete Fx e il gruppo National Geographic.

Thomson (News Corp.) apre ma resta cauto: "Non state ancora prese decisioni"

Rupert Murdoch

L’anno dopo Murdoch era entrato in collisione con il figlio James, che aveva lasciato gli affari di famiglia per “differenza di vedute riguardo la linea editoriale”, sempre più inclinata verso il trumpismo e l’estrema destra. News Corp non ha confermato ufficialmente l’ipotesi. Entrambe le compagnie non hanno aggiunto dettagli, ma sulla consistenza della notizia non sembrano esserci dubbi, visto che a darla per prima, in esclusiva, è stato il Wall Street Journal, il giornale finanziario di famiglia, che ha parlato di “discussioni in una fase iniziale”.

L’amministratore delegato di News Corp, Robert Thomson, ha confermato che la compagnia ha costituito una commissione speciale con il compito di analizzare l’idea di riunirsi a Fox Corp. “Non sono state ancora state prese decisioni - ha spiegato Thomson - e non possono esserci certezze che una transazione possa derivare dalle valutazioni che saranno fatte”.

