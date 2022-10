COLPO DI SCENA NEL CASO MARCO BELLAVIA CHE POTREBBE RIENTRARE NELLA CASA DEL "GF VIP": “STO BENE, AVEVO BISOGNO DI RIORDINARE LE IDEE” (MA COME, DOPO TUTTO IL BULLISMO-GATE, LE FACILI INDIGNAZIONI E LE ESPULSIONI?) - L’EX CONCORRENTE INTERVIENE SU INSTAGRAM. E SUL RIENTRO NELLA CASA PARLA IL SUO MANAGER: “NON LO ESCLUDE, SI STA RIPRENDENDO, ORA DEVE PENSARE ALLA SUA SALUTE. PRIMA DI ENTRARE AL “GF VIP” MARCO NON ERA DEPRESSO, HA SUPERATO TUTTI I TEST ATTITUDINALI E...” – VIDEO

Federica Bandirali per corriere.it

marco bellavia

Colpo di scena nella vicenda di Marco Bellavia, che è uscito dal Grande Fratello Vip perché bullizzato dai co-inquilini del reality. L’ex volto di “Bim Bum Bam” potrebbe rientrare nella casa, anzi, non si esclude sia un’opzione possibile. Sull’ipotesi di un rientro di Bellavia nella casa del GfVip ha parlato il suo manager Tony Toscano in un’intervista all’Adnkronos: ''La cosa principale adesso è la salute di Marco, ora è a casa tranquillo e sereno la produzione spinge affinché rientri nel programma, tra qualche settimana decideremo.

A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente'' dice il manager di Bellavia. Che ha fatto intervenire poi su Instagram il suo assistito: l’ex concorrente si è limitato a dire «la storia su Instagram: “Ecco Marco, come stai?”. Lui conferma: ”Io sto bene, avevo bisogno di riordinare le idee”.

bellavia ciacci

Il manager parla delle condizioni dell’ex concorrente nelle settimane prima dell’ingresso al GFVip: «Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema.

L'idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c'era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti» dice Toscano «Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile ma sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all'interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è più risuscito più a gestire». Intanto mercoledì’ sera il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni contro i concorrenti e contro Mediaset ''dopo gli atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia''.

