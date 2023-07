COM’È MORTA SINEAD O’CONNOR? – LA CANTANTE 56ENNE È STATA TROVATA PRIVA DI SENSI NELLA SUA CASA DI LONDRA, E IL DECESSO È STATO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE – LA MORTE, STANDO AL REPORT DELLA POLIZIA LONDINESE, NON VIENE TRATTATA COME SOSPETTA – DA TEMPO SINEAD LOTTAVA CONTRO I PROPRI PROBLEMI MENTALI: AVEVA ESPRESSO PIÙ VOLTE IL PROPOSITO DI SUICIDARSI E NEL 2020 AVEVA… - VIDEO

sinead o connor 17

[...] All’indomani del decesso di Sinead O’Connor emergono i primi dettagli su come l’artista si sia spenta. L’artista 56enne è stata trovata “priva di sensi” nella sua casa di Londra e immediatamente “dichiarata morta”. Lo fa sapere un report della polizia londinese. “[...]

Da tempo la voce di Nothing Compares 2 U combatteva contro i propri problemi mentali: più volte aveva espresso il proposito di suicidarsi e nel 2020 aveva annunciato ai fan che avrebbe posticipo alcuni concerti per potersi prendere cura di se stessa: “Ho avuto sei anni molto traumatici e quest’anno è stato la fine, ma ora inizia il recupero” [...] “Sono cresciuta con molti traumi e abusi poi sono entrata direttamente nel mondo della musica e non ho mai imparato davvero come si conduca una vita normale. Non ho mai avuto il tempo necessario per guarire. Non ero pronta neanche per farlo”.

