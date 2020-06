COME T'ASSESTO IL PALINSESTO – IL PD HA DATO MANDATO ALLA CONSIGLIERA RITA BORIONI DI BOCCIARE TUTTE LE PROPOSTE DI SALINI SUI NUOVI PALINSESTI: PRIMO STOP AL PARAGRILLINO FRANCO DI MARE, SALTATI POLETTI E LA COSTAMAGNA. TE CREDO: IN UN MOMENTO DI TAGLI PRENDERE UN’ESTERNA PER UN PROGRAMMA GIORNALISTICO ESTIVO SAREBBE UN BOOMERANG - COME DAGO-ANTICIPATO LA LEGAIOLA CUCCARINI OUT…

DAGOREPORT

RITA BORIONI

Si attende un cda Rai infuocato per oggi con il consigliere Rita Borioni (PD) che ha mandato di bocciare tutte le proposte di Salini sui nuovi palinsesti.

Si parlerà di nomine sul riassetto dell’informazione, del ruolo di agenti e di procuratori ma anche delle società esterne che senza nessuna gara d’appalto con molta facilità si aggiudicano programmi sulle reti Rai (leggi Simona Ercolani- Standbyme e Fazio-L'Officina-Che tempo che Fa)

FRANCO DI MARE BENEDETTA RINALDI

Intanto primo stop al para grillino Franco Di Mare da parte di Salini. Saltata la conduzione estiva di Agorà di Luisella Costamagna, che per volere del neo direttore di Raitre (e su suggerimento di Casalino) avrebbe dovuto condurre al posto della silurata Monica Giandotti, moglie del capo del politico di ''Repubblica'' Stefano Cappellini .

luisella costamagna

In un momento di tagli al budget Salini, impallinato nel cda di oggi, sa che assecondare Di Mare e prendere un’esterna per condurre un programma giornalistico estivo potrebbe diventare un boomerang sia politico che sindacale. A questo punto saltata l’opzione Costamagna, le ipotesi sul tappeto sono due, o un interno pescato dal tg3 di Mario Orfeo o da rainews 24

LUISELLA COSTAMAGNA

I palinsesti dell'ad Salini: fuori Cuccarini e Isoardi

Laura Rio per “il Giornale”

Contagi a Saxa Rubra, presentazione dei palinsesti agli investitori pubblicitari rinviata, tagli dei costi a tappeto per i programmi, pubblicità in drastico calo, proteste dei conduttori incasellati sotto la dicitura «sovranisti» messi da parte. Insomma, stamattina il cda Rai sarà di fuoco.

L' ad Salini illustrerà i palinsesti della prossima stagione, ma le caselle non sono tutte a posto. In più, a pochissimi giorni dall' appuntamento in cda, venerdì scorso, l' ad ha comunicato ai dirigenti la necessità di tagliare (vista la mancanza di spot) stipendi e compensi a manager, conduttori, autori, registi, costringendo a rimettere in discussione contratti definiti o in via di definizione.

Salvini Isoardi

L' obiettivo, forse, è anche stoppare ingressi esterni (come Luisella Costamagna in arrivo a Raitre). Tanto che l' appuntamento più importante dell' anno, la presentazione dei programmi della prossima stagione che avrebbe dovuto essere il primo luglio, è stato spostato più avanti.

ROBERTO POLETTI

Comunque, nel puzzle che si sta componendo, dalla nuova Raiuno di Stefano Coletta restano fuori o vengono spostati in ruoli minori volti che sono riconducibili all' area sovranista- salviniana.

lorella cuccarini alberto matano

E cioè Lorella Cuccarini non riconfermata a La vita in diretta (conduttore unico sarà Alberto Matano), difesa a spada tratta pure da Baudo («Leghista? Una scusa per cacciarla»), anche se in Rai fanno notare che non si tratterebbe di una questione politica, ma di una scelta editoriale e di risparmio (il suo contratto sarebbe di 400.000 euro).

ELISA ISOARDI CON ANELLO

Roberto Poletti, indicato come amico di Salvini, deve lasciare invece la conduzione di Uno Mattina per diventare, forse, inviato de La vita in diretta. Elisa Isoardi, ex fidanzata del leader leghista, dovrà ridare lo spazio di mezzogiorno ad Antonella Clerici.

Per bilanciare l' area di destra, arriverà un nuovo talk in prima serata su Raidue, forse al giovedì, con la conduzione di Alessandro Giuli.

alessandro giuli ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI

franco di mare LUISELLA COSTAMAGNA luisella costamagna luisella costamagna LUISELLA COSTAMAGNA