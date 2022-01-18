CAMBIA IL VENTO NEI SETTIMANALI ITALIANI
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/candela-flash-cambia-vento-settimanali-italiani-umberto-brindani-296485.htm
Da ansa.it
umberto brindani (2) SABINA DONADIO E UMBERTO BRINDANI
COME CANDELA ANTICIPATO UMBERTO BRINDANI NON E’ PIU’ IL DIRETTORE DEL SETTIMANALE "OGGI" – LA REDAZIONE SI E’ DETTA “SCONCERTATA”: “SIAMO STUPEFATTI E CONTRARIATI PER LE MODALITÀ CON CUI L'AZIENDA HA RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO CON BRINDANI" - RCS HA PRECISATO CHE "IL GIORNALISTA NON ASSUMERA' UN ALTRO INCARICO NEL GRUPPO"…-
CAMBIA IL VENTO NEI SETTIMANALI ITALIANI
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/candela-flash-cambia-vento-settimanali-italiani-umberto-brindani-296485.htm
Da ansa.it
umberto brindani (2) SABINA DONADIO E UMBERTO BRINDANI
L’ERBA DI SANREMO È SEMPRE PIÙ VERDE – ESPLODE IL CASO ORNELLA MUTI, UNA DELLE CO-CONDUTTRICI SUL PALCO DELL’ARISTON: L’ATTRICE È FINITA NELLA BUFERA PER AVER FONDATO UN’ASSOCIAZIONE CHE PRODUCE E COMMERCIALIZZA CANNABIS TERAPEUTICA. E C’È CHI INSINUA: “MA LA RAI LO SA?” - LO SCORSO OTTOBRE LA SORELLA 71ENNE ERA FINITA AI DOMICILIARI PER AVER IMPORTATO LA DROGA DELLO STUPRO DALL’OLANDA…
NE RESTERA' SOLTANTO UNO - DI MAIO USA LA BATTAGLIA DEL QUIRINALE PER DISARCIONARE CONTE – NEL MOVIMENTO SPACCATO LUIGINO TESSE LA SUA TELA CON GIORGETTI E GUARDA AL CENTRODESTRA: “È NECESSARIO RAFFORZARE UN ASSE POLITICO TRASVERSALE” (MENTRE A CONTE ORMAI E’ RIMASTO IL SOLO D’ALEMA) – DUE I NOMI SU CUI PUNTA DI MAIO PER IL COLLE: MATTARELLA BIS O DRAGHI – E BERLUSCONI? IL CAV GLI HA INVIATO UN QUADRO COME REGALO A NATALE MA LUI...
NON SI FERMA IL CROLLO DI TIM - ANCHE OGGI LE AZIONI DELLA COMPAGNIA TELEFONICA HANNO REGISTRATO UNO SCIVOLONE DEL 3,2% A 0,4232 EURO, REPLICANDO IL FORTE RIBASSO SUBITO IL GIORNO PRECEDENTE - UN ATTO DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PIANO INDUSTRIALE CHE PIETRO LABRIOLA, ATTUALE DIRETTORE GENERALE E PROBABILE PROSSIMO CEO, HA ILLUSTRATO AI CONSIGLIERI - PESA SULL'AZIONE ANCHE L'OFFERTA PER IL FISSO DI ILIAD…
“LEGGERE SOLTANTO IL COGNOME SAREBBE UNA MOSSA ILLEGITTIMA” - IL PROFESSORE DI DIRITTO PUBBLICO STRONCA L'OPERAZIONE NO CAV GUIDATA DA FICO E I GRILLINI CHE VOGLIONO IMPEDIRE CHE I GRANDI ELETTORI DEL CENTRODESTRA "SEGNINO" LE SCHEDE, CIOÈ SCRIVANO IL NOME DEL LEADER AZZURRO IN MODI DIVERSI - L'IDEA DI FICO È CHE VENGANO LETTI SOLO I COGNOMI DEI CANDIDATI VOTATI NEL SEGRETO DELL'URNA
NESSUNO SFUGGE AI CAPRICCI DI UNA MOGLIE, NEANCHE LEO MESSI - LA MOGLIE DEL FUORICLASSE ARGENTINO SAREBBE SCONTENTA DEL MALTEMPO COSTANTE E DELLA DIFFICOLTÀ NELL’APPRENDERE IL FRANCESE E VORREBBE SPINGERE IL MARITO A TORNARE AL BARCELLONA! – AL MOMENTO L’ASSO DEL PSG NON SAREBBE INTENZIONATO A LASCIARE LA FRANCIA MA SE NON DOVESSE RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI STAGIONALI…
CAFONALINO - DEBUTTA A TEATRO SANTINO FIORILLO. L'AUTODICHIARATOSI "ESPERTO" DI "GOSSIP VINTAGE" PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO CURATO DA PINO STRABIOLI ALL'OFF/OFF DI ROMA - PRESENTI ROSSELLA BRESCIA, ENRICA BONACCORTI, BARBARA ALBERTI, STEFANIA ORLANDO, FABIO CANINO, SIMONE DI PASQUALE, IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI, APPENA USCITA DAL GF VIP... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DEI NO VAX – MELANIA RIZZOLI ANALIZZA IL COSTO EMOTIVO DEI MEDICI CHE DEVONO LOTTARE CON CHI RIFIUTA LE CURE: “CIASCUN PAZIENTE RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA COSTA DAI 2.800 AI 3.300 EURO. PECCATO CHE IN QUESTA LISTA DI PRESTAZIONI EFFETTUATE E ANDATE A BUON FINE NON SI POSSA INCLUDERE IL COSTO EMOTIVO, QUELLO DI STRESS, DI FATICA E DI CONFLITTUALITÀ MORALE DI TUTTO IL PERSONALE SANITARIO CHE HA CONTRIBUITO A GUARIRE QUEL MALATO RETICENTE, OSTINATO, IGNORANTE E INDUBBIAMENTE FORTUNATO…”