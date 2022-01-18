COME CANDELA ANTICIPATO UMBERTO BRINDANI NON E’ PIU’ IL DIRETTORE DEL SETTIMANALE "OGGI" – LA REDAZIONE SI E’ DETTA “SCONCERTATA”: “SIAMO STUPEFATTI E CONTRARIATI PER LE MODALITÀ CON CUI L'AZIENDA HA RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO CON BRINDANI" - RCS HA PRECISATO CHE "IL GIORNALISTA NON ASSUMERA' UN ALTRO INCARICO NEL GRUPPO"…

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CAMBIA IL VENTO NEI SETTIMANALI ITALIANI

 

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/candela-flash-cambia-vento-settimanali-italiani-umberto-brindani-296485.htm

 

Da ansa.it

 

umberto brindani umberto brindani

Umberto Brindani non e' piu' il direttore del settimanale Oggi. Lo ha comunicato l'editore al Cdr. Rcs, confermando la notizia al comitato di redazione ha precisato che "il giornalista non assumera' un altro incarico nel gruppo". Brindani, 63 anni, aveva assunto la direzione nel 2010 subentrando ad Andrea Monti della testata in cui nel 2009 era diventato vicedirettore.
 
La redazione di Oggi - si legge in una nota - si e' detta "sconcertata". "Nei suoi 12 anni di direzione Brindani ha guidato il giornale con grande equilibrio e professionalita', garantendo sempre massima liberta' ai suoi giornalisti e ottimi risultati di diffusione del settimanale, nonostante il difficile momento del mercato editoriale - viene sottolineato nella nota -.
 

urbano cairo urbano cairo

La redazione esprime al direttore la gratitudine per il suo lavoro e la sua assoluta dedizione alla qualita' del giornale. Nel contempo, i giornalisti di Oggi si dichiarano stupefatti e contrariati per le modalita' con cui l'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con Brindani.
 
Modalita' che non hanno peraltro rispettato l'art. 34 del CNLG, che prevede un preavviso al CdR di 72 ore su qualsiasi provvedimento organizzativo coinvolga la redazione". "I giornalisti di Oggi - viene ancora detto - esprimono quindi la loro massima solidarieta' a Umberto Brindani e manifestano la loro preoccupazione per il futuro di una delle piu' importanti testate di Rcs Periodici, che merita risorse e attenzioni all'altezza della sua storia e del suo prestigio". (ANSA).

umberto brindani (2) umberto brindani (2) SABINA DONADIO E UMBERTO BRINDANI SABINA DONADIO E UMBERTO BRINDANI

 

 

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