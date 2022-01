18 gen 2022 17:21

COME CANDELA ANTICIPATO UMBERTO BRINDANI NON E’ PIU’ IL DIRETTORE DEL SETTIMANALE "OGGI" – LA REDAZIONE SI E’ DETTA “SCONCERTATA”: “SIAMO STUPEFATTI E CONTRARIATI PER LE MODALITÀ CON CUI L'AZIENDA HA RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO CON BRINDANI" - RCS HA PRECISATO CHE "IL GIORNALISTA NON ASSUMERA' UN ALTRO INCARICO NEL GRUPPO"…