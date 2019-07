COME DAGO ANTICIPATO, AMADEUS SARÀ SIA CONDUTTORE CHE DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2020! – LO CONFERMA FIORELLO PRIMA DEL CONCERTO SPETTACOLO AL FORTE ARENA DI SANTA MARGHERITA DI PULA: “IN PRIMA FILA CI SARÀ IL PRESENTATORE DEL PROSSIMO SANREMO”, POI SUI SOCIAL RIBADISCE IL CONCETTO CON FOTO E COMMENTI….

Mario Luzzatto Fegiz per il “Corriere della Sera”

All' indomani del trionfale concerto-spettacolo tenuto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula da Fiorello, si moltiplicano le voci che indicano in Amadeus quale conduttore della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Ad alimentarle lo stesso Fiorello che, sabato, a poche ore dallo show seguito da oltre 4.000 spettatori aveva detto testualmente: «In prima fila stasera ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus».

E all' inizio dello show di sabato sera ha ripetuto la rivelazione davanti a un imbarazzatissimo Amadeus in prima fila assieme a Antonio Cassano, Michelle Hunziker, Paola Cortellesi. Aggiungendo uno scherzoso «e adesso non toccarti le palle», all' indirizzo dello storico amico. Fiorello e Amadeus sono legati da decenni (e abitano nello stesso palazzo). A confermare le voci di un sodalizio festivaliero una foto scattata al Forte Arena da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Uno scatto molto efficace che mostra i due insieme con aria complice. Abbronzatissimi e sorridenti.

La didascalia è una domanda: «Di cosa staranno parlando?». E Fiorello dal suo profilo risponde «Si parla di Sanremo». La candidatura di Amadeus alla conduzione di Sanremo 2020 non è una novità.

Qualcuno in Rai lo voleva conduttore, ma non direttore artistico. L' idea però, fin da subito, aveva incontrato la contrarietà di Carlo Conti, ma anche quella di Amadeus stesso che punta a un ruolo attivo nella scelta del cast.

È strano tuttavia che Fiorello, riservatissimo per quel che riguarda i contenuti e la formula della sua imminente collaborazione con la Rai («Spalmato su varie piattaforme radio e tv») continui a conclamare Amadeus senza riserve dando per scontata da sua presenza all' Ariston.

Strategia?

È circolata poi la voce di un invito arrivato a Mogol come consulente artistico del festival. Ma Mogol, impegnato nei concerti della sua più recente scoperta Gianmario Carroccia, (una specie di sosia di Battisti), smentisce: «Non ho ricevuto alcun invito ufficiale e in ogni caso non accetterei. Sono il presidente della SIAE e da anni cerco di creare un' alternativa a Sanremo».

Fiorello intanto si prepara a partecipare al Beach Party di Jovanotti il 23 a Olbia e si gode il successo dello show in Sardegna. Si è scherzato sulla prostata, la raccolta delle deiezioni canine, gli adolescenti di oggi, sul PD, sui cookies e le nuove tecnologie. Momento finale commovente: il testo del Padre Nostro calato nella musica di Sere Nere di Tiziano Ferro.

