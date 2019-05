COME DAGO-ANTICIPATO, FAZIO SU RAI2, LASCIA PURE LIBERA UNA POLTRONA DA VICEDIRETTORE? - GILETTI CONTINUA A PROPINARCI IL SUO TIRA-E-MOLLA CHE VA AVANTI DA MESI PER ANDARE IN RAI O ALMENO INCASSARE UN AUMENTO DI STIPENDIO DA CAIRO: ''INCONTRERÒ URBANO QUESTA SETTIMANA, PARLEREMO DEL FUTURO E…''. SE TORNA SU RAI1, LA DE SANTIS POTREBBE DARGLI LA DOMENICA SERA PER ROMPERE LE UOVA DI FABIOLO E FRECCERO

1. GILETTI A CIRCO MASSIMO: "MIO RITORNO IN RAI AL POSTO DI FAZIO? INCONTRERO' CAIRO QUESTA SETTIMANA''

Da Circo Massimo - Radio Capital

GILETTI NON E LA RAI EMILIANO CARLI

Sembra prossimo il trasloco da Rai1 a Rai2 di "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio. Dopo questo spostamento, Massimo Giletti lascerà La7 e tornerà a viale Mazzini? "Capisco la domanda e capisco anche un parallelismo evidente, essendo io uomo della domenica. Ma il mio riferimento oggi è Cairo: ci incontreremo proprio questa settimana e parleremo del futuro", risponde il conduttore di "Non è l'arena" a Circo Massimo, su Radio Capital. Del collega Fazio dice che "è una risorsa importante, da un punto di vista professionale non ho mai avuto nulla da dire. Avrei da dire su tante altre cose che chi vive dietro le quinte sa... ma non amo entrare in questi dettagli. E finché sono con Cairo, parlo con Cairo".

giovanni minoli ospite da gramellini con massimo giletti

Ma è giusto che i leader politici di ogni stagione decidano i palinsesti? "No. Trovo che se si parla di cambiamento ognuno dovrebbe fare il suo lavoro nel proprio ambito, però è chiaro che la Rai dipende dal Parlamento... e c'è ancora una commissione di vigilanza, che a me sembra una roba da Minculpop. Da questo punto di vista questo Paese non cambierà mai. Ma", chiarisce Giletti, in libreria con il suo ultimo libro "Le dannate" (Mondadori), "è importante che la Rai rimanga pubblica.

Il mio maestro Giovanni Minoli diceva che è meglio avere tanti padroni che averne uno solo. Ma io la libertà che ho con Cairo non l'ho mai avuta da nessuna parte, non solo editoriale ma proprio operativa. Se mi mancherebbe questa libertà se dovessi andare via? Magari alla fine vi stupirete di certe decisioni, in un sistema ci sono tanti competitor...", risponde sparigliando Giletti.

massimo giletti

2. FABIO FAZIO SCEGLIE RAI2, LASCIANDO A RAI1 LA DOMENICA SERA. E FORSE LIBERANDO ANCHE UNA POLTRONA DA VICEDIRETTORE

Tiziana Leone per www.tvzoom.it

È solo una conferma, perché il passaggio di Fabio Fazio a Rai2 era nell’aria già da un po’. Ma il fatto che la notizia, non ufficializzata dal tradizionale comunicato stampa Rai, ma confermata dal direttore di Rai2 Carlo Freccero e dai soliti “ambienti Rai”, sia uscita il giorno dopo la vittoria di Matteo Salvini alle elezioni Europee, forse non è proprio un caso.

Nemici giurati

GILETTI CAIRO

Nemici giurati per l’intero anno, Fazio e Salvini hanno spesso incrociato le armi, via social e in diretta tv, ciascuno a modo proprio, in una singolar tenzone che si è conclusa ieri con la vittoria di Salvini e la sconfitta di Fazio. Come dire: signori, politica e tv se la giocano sullo stesso piano. Guai a credere ai tanti che a ogni cambio di guardia a Palazzo Chigi hanno gridato: «Via la politica dalla Rai».

mentana cairo giletti

Uno come Fabio Fazio non è facile da abbattere. Non è una Pamela Prati qualsiasi. Ma un conduttore navigato, uomo di politica e di Rai, tanto acqua cheta in tv quanto scaltro fuori dalla tv, seguito a vista dal suo agente Beppe Caschetto, non uno che metti all’angolo facilmente. Ma la Lega è il primo partito e il Pd è il secondo, ergo Fazio sloggia da Rai1 e finisce su Rai2. E non c’è nemmeno bisogno di fare calcoli matematici, perché l’equazione politica -tv non conosce incognite, ma è fatta semplicemente di corsi e ricorsi.

E Massimo Giletti?

carlo freccero

Dunque Fazio se ne va a Rai2, accolto a braccia aperte da Carlo Freccero, ligure come lui, che gli ha disegnato un palinsesto ad hoc, capace di accogliere Che tempo che fa in una extended version in grado di abbracciare il preserale e arrivare a tarda notte, così da compensare la perdita della puntata del lunedì.

Ma la battaglia non è ancora finita, perché all’orizzonte potrebbe sempre spuntare Massimo Giletti, anche lui reduce di guerra, pronto a rientrare in patria, su Rai1: il direttore Teresa De Santis potrebbe decidere che a Giletti vuol concedere la domenica sera, senza ricorrere alla tradizionale fiction e rompere così, ancora una volta, le uova nel paniere a Fazio, con cui si è scontrata per un anno intero. È chiaro che se Giletti va in onda con il suo talk su Rai1 la domenica, Fazio non può andare in onda con Che tempo che fa nella stessa sera su Rai2.

FABIO FAZIO

La poltrona di vicedirettore

La De Santis festeggia, non solo per essersi liberata dal suo costoso fardello, ma anche perché potrebbe liberarsi di Rosanna Pastore, vicedirettore di Rai1 e responsabile di Che tempo che fa. Sembra che il conduttore la porterà con sé a Rai2, un passaggio che lascerebbe dunque libera una poltrona di vicedirettore nell’ammiraglia. Altro regalo non da poco per la De Santis, che da mesi sta aspettando le nomine dei suoi fedelissimi.

teresa de santis foto di bacco rosanna pastore