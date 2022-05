COME DAGO-ANTICIPATO, GENNARO SANGIULIANO AVEVA CHIESTO ALLA RAI SOLO UN PERMESSO PER MODERARE UN DIBATTITO E POI INVECE E’ SALITO SUL PALCO DELLA CONVENTION DI FRATELLI D’ITALIA A FARE IL COMIZIETTO - L’AD RAI CARLO FUORTES: “HO DATO MANDATO ALLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DI VERIFICARE E PROCEDERE DI CONSEGUENZA” - COME FINIRA'? PROBABILMENTE A TARALLUCCI E VINO E TUTTI CI PERDERANNO LA FACCIA (TANTO LA RAI E' GIA' SPUTTANATA A DOVERE)

Ora il direttore del Tg2 Sangiuliano se la rischia. Perché ha chiesto il permesso per moderare un dibattito e invece è intervenuto come relatore ad una conferenza programmatica (ossia lo scalino immediatamente inferiore al Congresso). Cosa bel diversa. “Vi informo che c’è in azienda la policy che riguarda la richiesta di permesso esterni e l’autorizzazione relativa. Il direttore Sangiuliano ha fatto richiesta per una moderazione a un dibattito per la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia.

Io non ho potuto vedere il filmato e ho chiesto quindi al direttore che ovviamente ha detto che non era una moderazione. E come accade in una qualsiasi azienda, ho seguito le regole e ho mandato alla direzione organizzazione delle risorse umane di verificare e procedere di conseguenza.

La direzione chiederà spiegazioni al direttore che dovrà darle nel tempo prestabilito. Poi vedremo a quale risultato si arriverà. Questo è. Niente di più, niente di meno. In Azienda si segue una procedura. La procedura è stata rispettata. C’è stata una differenza tra la richiesta e la prestazione eseguita”. Lo ha detto l’ad Rai Carlo Fuortes a proposito del caso relativo all’intervento del direttore del Tg2 alla conferenza programmatica di Fdi a Milano.

