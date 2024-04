CHI È LA NOTA CONDUTTRICE CHE NON SOPPORTA UNA COLLEGA E DA DUE ANNI UTILIZZA ACCOUNT FINTI PER ‘MASSACRARLA’?

Giuseppe Candela per Dagospia

amadeus meme by edoardo baraldi

AMADEUS VERSO L'USCITA DALLA RAI: LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO E' IN STAND BY

La notizia è clamorosa e non si tratta di una semplice indiscrezione, nemmeno di una manovra per strappare qualche soldo in più: Amadeus sarebbe vicino all'uscita dalla Rai.

Dopo aver perso Fabio Fazio e aver raso al suolo Rai3, la tv pubblica rischia di perdere il suo uomo di punta, reduce dai record di ascolti e pubblicitari, da cinque Festival di Sanremo e dal successo del fenomeno Affari Tuoi.

AMADEUS LEGGE L APPELLO DEGLI AGRICOLTORI SUL PALCO DI SANREMO

Dagospia ha svelato prima di tutti le difficoltà nella trattativa per il rinnovo tra Amadeus e Rai. Poi una pioggia di fake news, forse circolate non a caso. Lo scontro tra Sergio e Rossi, i vertici in scadenza, i nuovi equilibri, l'arrivo delle Europee: fattori che potrebbero condizionare la trattativa.

Una parte dell'azienda spinge con forza per la permanenza del conduttore, mette sul tavolo offerte importanti ma il problema non sarebbe di natura economico. Lo escludono da più parti. Cosa allontana allora la firma? Sarà una questione di autonomia e libertà? Si risolverà in extremis o Amadeus andrà fuori dalla Rai?

vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (8)

VLAMIDIR LUXURIA, MA COME TI VESTI? I LOOK DELL'ISOLA "CONTROLLATI" DAI VERTICI MEDIASET

"Ma come ti vesti?", urlavano ai disperati di turno Enzo Miccio e Carla Gozzi. Una scena simile, a tratti surreale, si ripete dalle parti del Biscione. Questa sera prenderà il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. All'ex parlamentare è stato chiesto un look sobrio, niente eccessi. I suoi vestiti sono stati visionati e approvati dai vertici Mediaset.

PAOLO BONOLIS TORNA SU RAI1 PER "CIAO MASCHIO"

paolo bonolis

Il telemercato in sottofondo, Sanremo 2025 lontano, un anno di contratto quasi certamente lo legherà ancora a Mediaset. Stiamo parlando di Paolo Bonolis che si prepara a tornare a Viale Mazzini "solo" per una ospitata tv. Il conduttore sarà intervistato da Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", la trasmissione giunta alla quarta edizione debutterà su Rai1 sabato 13 aprile, subito dopo la seconda puntata de I Migliori Anni.

TIM SUMMER HITS, ANDREA DELOGU BLINDATA. SALTA L'IPOTESI ALESSIA MARCUZZI

andrea delogu aspettando viva rai 2

Il Tim Summer Hits, il Festivalbar dei poveri per intenderci, prepara il suo sbarco su Rai1, come anticipato da Tvblog. Una risposta a Canale 5 che "ruberà" a Italia1 Battiti Live. La prima edizione del programma canterino era stata condotta su Rai2 da Stefano De Martino e Andrea Delogu, affiancata nella seconda stagione da Nek, ben visto a destra. Entrambi i conduttori in quota "Friends&Partners", società che produce lo show.

Per lo sbarco su Rai1 i vertici avevano pensato a una coppia inedita formata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi e l'attore Pierpaolo Spollon, la società guidata da Salzano ha fatto muro blindando la presenza di Andrea Delogu mentre sul fronte maschile non si esclude il ritorno di Stefano De Martino.

massimo giletti

MUSIC FARM NON TORNA SU RAI2

Da settimane una pioggia di indiscrezioni hanno entusiasmato gli addetti ai lavori, complici le parole pronunciate da Simona Ventura a BellaMà. Il reality Music Farm tornerà in autunno su Rai2? No. D'altronde essendo una mossa giusta, è stata subito messa nel cestino. Il problema è di natura economica, un budget troppo elevato.

MASSIMO GILETTI COME FAZIO SOTTO RAI CULTURA. MA CON GLI APPRONFODIMENTI...

Con un comunicato congiunto Roberto Sergio e Giampaolo Rossi hanno annunciato in pompa magna l'arrivo di Massimo Giletti. Si è parlato di generiche prime serate, senza fornire ulteriori dettagli.

VLADIMIR LUXURIA FOTO LUCIANO DI BACCO

Il giornalista avrebbe chiesto e ottenuto di far parte della direzione Rai Cultura, ora guidata da Silvia Calandrelli, struttura che si occupava fino allo scorso anno di "Che tempo che fa", supervisionato dalla vicedirettrice Rosanna Pastore. Quest'ultima nei giorni scorsi ha incontrato Giletti per i primi sopralluoghi e ragionamenti su quello che accadrà.

Non solo, perché come anticipato da FqMagazine Giletti starebbe lavorando a uno speciale su Ustica, speciale però gestito dalla direzione Approfondimenti.

MATTINO 5, TENSIONI TRA FRANCESCO VECCHI E I VERTICI DELLA DIREZIONE INFORMAZIONE

enrico montesano

"A settembre sarai a casa tua", annunciava in un fuorionda Federica Panicucci. Parole che rivolgeva al collega Francesco Vecchi con cui conduce da anni "Mattino 5", la trasmissione a sorpresa segna un calo dal punto di vista auditel. Pochi sanno che da qualche tempo le tensioni non riguardano più i conduttori, a far notizia sarebbero i rapporti tesi tra Vecchi e i vertici della Direzione Informazione, struttura capitanata da Mauro Crippa. Cosa è successo?

E' CAMBIATO IL VENTO E VIRA A DESTRA: PUO' TORNARE ENRICO MONTESANO (CON L'OK DI CARLO CONTI)

È cambiato il vento a Viale Mazzini, Fuortes non è più amministratore delegato. A destra amano e stimano Enrico Montesano che dopo il "caso Ballando con le Stelle" tornerà in Rai dalla porta principale: sarà ospite della seconda puntata de "I Migliori Anni" con l'ok di Carlo Conti. Montesano aveva partecipato nelle scorse settimane a XXI Secolo, programma di seconda serata di Rai1 condotto da Francesco Giorgino.

andrea delogu 6

INDOVINELLI

1) Un volto noto del piccolo schermo pur di realizzare la "sua" trasmissione televisiva ha investito personalmente sul prodotto, la rete ha trasmesso il programma quasi a costo zero. Di chi stiamo parlando?

2) La nota conduttrice proprio non sopporta la collega, da circa due anni utilizza account finti per "massacrarla". Il problema? Tutti hanno scoperto le sue manovre. Chi sono?

3) "Ma ti rendi conto che danno un programma a questo sconosciuto perché va allo stadio col Ministro?", lo sfogo di un dirigente ad alta voce. Che tensione nei corridoi! Di chi si tratta?

