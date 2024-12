COME DAGO DIXIT, TRA SONIA BRUGANELLI E ANGELO MADONIA È FINITO L'AMORE! IL BALLERINO SPIEGA: “CON SONIA È UN PERIODO COMPLESSO. ABBIAMO OCCHI DIVERSI E NUOVE COSE DI CUI PARLARE”. ANCHE OGGI PARLA DELLA ROTTURA TRA I DUE: “A FARE CROLLARE IL CASTELLO È STATA LA COMUNE PARTECIPAZIONE A "BALLANDO" - MADONIA PASSERÀ ALLA STORIA PER ESSERE STATO IL PRIMO BALLERINO CACCIATO DURANTE LA GARA. A DETERMINARE LA SUA USCITA LA MANCANZA DI FEELING CON FEDERICA PELLEGRINI" – E ORA C'È CHI SCOMMETTE SU UN RITORNO DI SONIA CON PAOLO BONOLIS

L'avventura a Balando con le stelle di Sonia Bruganelli è finita naturalmente tra le polemiche. Polemiche con la giuria, polemiche confessate nel dettaglio a Francesca Fagnani a Belve.

Per esempio? Questa: «Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e trenta, mentre botta e risposta con la giuria duravano un sacco. Non interessava come miglioravo nel ballo. Mi hanno usato come personaggio polemico, ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io».

Ma a fare più notizia senza dubbio è la presunta crisi tra l'ex signora Bonolis e il maestro di ballo Angelo Madonia.

Una crisi che secondo la collega del settimanale Oggi, Dea Verna, non sarebbe solo frutto dell'immaginazione o di voci insistenti ma anche di un messaggio social: «Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire. Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente». Non solo. Anche Angelo Madonia al Corriere della Sera, ha detto la sua sul futuro della loro storia d'amore: «Con Sonia è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e nuove cose di cui parlare».

A fare crollare il castello è stata la comune partecipazione a Ballando. Forse sarebbe stato meglio essere una coppia anche in pista? Sicuramente, sottolinea ancora Oggi, "Madonia passerà alla storia per essere stato il primo ballerino cacciato da Ballando con le stelle durante la gara.

A determinare la sua uscita non è stata tanto la discussione accesa con Selvaggia Lucarelli, ma la mancanza di feeling con Federica Pellegrini". E a testimoniare qualche problema è stata la stessa Divina a Striscia la notizia:«Madonia si girava a guardare la Bruganelli quando eravamo con la giuria».

Il ritorno con Bonolis

E se tra Angelo e Sonia sembra essere finita, tra Sonia e Paolo potrebbe ricominciare. "Sono in tanti a scommettere che - scrive ancora Dea Verna - presto ci sarà un riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. In fondo, i due non si sono mai lasciati veramente: vivono in due appartamenti attigui, quest’estate hanno fatto le vacanze insieme, affiatati e sorridenti, tra Sardegna e Formentera, con tutta la famiglia".

