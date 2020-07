COME DAGOANTICIPATO, FRANCESCO STORACE SI DIMETTE DALLA DIREZIONE DEL "SECOLO D'ITALIA" (ANDRA' A FARE IL CONDIRETTORE A "IL TEMPO") - AL SUO POSTO VIENE PROMOSSO GIROLAMO "GIMMI" FRAGALA'

EDITORIA: STORACE SI DIMETTE DAL SECOLO, AL SUO POSTO NOMINATO GIROLAMO FRAGALA'

(Adnkronos) - Francesco Storace ha dato le dimissioni dalla carica di direttore del Secolo d'Italia per assumere l'incarico di vice direttore vicario del quotidiano Il Tempo. Al suo posto al Secolo d'Italia è stato nominato come direttore responsabile Girolamo ''Gimmi'' Fragalà che era, in precedenza, vice-direttore responsabile del quotidiano. Sessanta anni, campano, Girolamo Fragalà è giornalista professionista dal 1994. Sposato, una figlia, ha, alle spalle, una lunga militanza, prima nel Msi-Dn e, poi, in Alleanza Nazionale.

