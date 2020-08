CAVALLINO CALANTE – IL VIDEO DEL DISASTRO FERRARI AL GRAN PREMIO DI SPAGNA: AL BOX MANCAVA L’ATTACCO PER LE CINTURE E LECLERC È STATO COSTRETTO AL RITIRO PERCHÉ NON ERA ANCORATO ALLA MONOPOSTO! – IL TWEET SPARITO: “IL MOTORE SI È SPENTO, SONO ANDATO IN TESTACODA E A QUEL PUNTO…”