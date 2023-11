Giuseppe Candela per Dagospia

UBERTO FORNARA - SIMONA BRANCHETTI

SIMONA BRANCHETTI E UBERTO FORNARA (AD CAIRO COMMUNICATION), È NATA UNA COPPIA?

"Da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale e aggressiva nei confronti di un collega (...) Non si può mettere nel tritacarne chi non ha nulla a che fare con questa storia", aveva dichiarato Simona Branchetti commentando la rottura tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni.

Ma chi è l'uomo che ha conquistato il cuore della conduttrice di Morning News? Stando ad alcune voci raccolte da Dagospia si tratterebbe di un nome di primo piano, Uberto Fornara, amministratore delegato della Cairo Communication e uomo di fiducia di Urbano Cairo.

Fornara e Branchetti sono stati visti insieme in più occasioni, lo scorso 31 agosto erano stati immortalati in coppia al cocktail Cairo-Rcs dedicato ad alcuni magazine organizzato all'Ippodromo Snai San Siro. Se sono rose, fioriranno.

PINO INSEGNO SI FA IN TRE SENZA L'EREDITA: ECCO COSA AVREBBE OTTENUTO IL CONDUTTORE MELONIANO

PINO INSEGNO SI FA IN TRE SENZA L'EREDITA: ECCO COSA AVREBBE OTTENUTO IL CONDUTTORE MELONIANO

Polemiche e tensioni. Il caso Insegno infiamma la stampa e a Viale Mazzini i poveri dirigenti cercano soluzioni per il volto meloniano. Dopo il no della casa di produzione Banijay, Insegno non condurrà L'Eredità.

Ha scelto il silenzio, lasciando la scena al suo manager, tale Diego Righini che ha chiesto per il suo artista la conduzione di Affari Tuoi, Soliti Ignoti, Reazione a Catena e la garanzia di impegni anche da gennaio a giugno. Come finirà?

MARCO LIORNI VERSO L'EREDITA', LASCIA ITALIA SI?

I titoli dell'access prime time resteranno ovviamente nelle mani di Amadeus, Insegno otterrà la guida di Reazione a Catena (notizia accolta con preoccupazione dal gruppo di lavoro), sua vecchia ossessione. Come avevamo già anticipato. Non solo, il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai1 e un programma radiofonico su Radio Rai.

MARCO LIORNI VERSO L'EREDITA', LASCIA ITALIA SI?

MARCO LIORNI REAZIONE A CATENA

Marco Liorni dovrà salutare dopo cinque edizioni Reazione a Catena. Il conduttore più longevo del format con circa seicento puntate avrebbe continuato volentieri il suo impegno, forte anche dell'allungamento fino a dicembre e degli ascolti record.

Quel posto dovrà finire nelle mani di Insegno (si tratta di un titolo Rai, non c'è dunque una produzione esterna che può porre un veto), da qui lo spostamento di Liorni alla guida de L'Eredità. Ipotesi che avrebbe ottenuto l'ok della casa di produzione Banijay e di Rai Pubblicità. In virtù del nuovo impegno dal 2 gennaio, Liorni lascerà la guida del sabato pomeriggio salutando il suo "Italia Sì"? Chi prenderà nel caso il suo posto?

flavio insinna

FLAVIO INSINNA NO A LA7, IN ATTESA DI PRIME SERATE SU RAI1

E Flavio Insinna? Il conduttore, stimato all'interno dell'azienda e in ambienti quirinalizi, dovrebbe essere ricollocato. Sul tavolo l'ipotesi di prime time da definire in onda nei primi mesi del 2024.

Insinna nei mesi scorsi aveva condotto puntate speciali di Techetechete ed è un volto legato alla fiction Rai. Il presentatore romano ha rifiutato la proposta di condurre il game show Lingo su La7 e, prima di chiudere la trattativa per Il Millionario con Fedez, Cairo aveva provato il colpo Eredità su La7 proprio con la conduzione di Insinna. Ma il finale è noto, il titolo resterà per altri due anni su Rai1.

PER CAPODANNO MEDIASET PUNTA SU PANICUCCI E SIGNORINI

signorini panicucci

Rai1 si affiderà ancora una volta ad Amadeus per salutare il nuovo anno, "L'anno che verrà" andrà in onda da Crotone. E Canale 5? Il Capodanno Mediaset, nonostante gli ascolti tiepidi, sarà ancora una volta nelle mani di Federica Panicucci.

La conduttrice di Mattino 5, salvo colpi di scena, sarà la padrona di casa dell'evento su Canale 5 in diretta da Bari. A Cologno Monzese in queste ore si starebbe ragionando sulla possibilità di trasmettere una puntata del Grande Fratello, il giorno successivo, il 1° gennaio 2024. Panicucci la vigilia, Signorini a Capodanno.

LA SORELLA D'ITALIA ARIANNA MELONI IN PRIMA FILA DA MELLONE

ANGELO MELLONE

Lunedì scorso la sorella d'Italia, Arianna Meloni, si è scapicollata alla Sala Umberto a Roma. In primissima fila, tra conduttori e prezzemolini Rai, per assistere allo spettacolo teatrale di Angelo Mellone dal titolo "In fin dei conti. Capitoli di una messinscena". Il direttore meloniano, responsabile del DayTime, dirige, canta e recita. Alto che Pino Insegno!

INDOVINELLI

1) Fermi tutti! È esploso l'amore tra l'ex velina di Striscia la notizia e un dirigente Mediaset. Una relazione che nascondono ai più ma qualche giorno fa sono stati avvistati mentre si scambiavano baci appassionati. Vi diamo due indizi: lei ha un ex famoso, lui ha la passione per la pubblicità. Chi sono?

SIMONA BRANCHETTI

2) Il giovane prezzemolino tv è disperato. Il suo amante, un dirigente tv, ha perso potere e non riesce più a spingerlo con forza. Il ragazzotto chiama personalmente tutti i programmi Rai per proporsi come ospite. Di chi si tratta?

3) L'imprenditore è caduto in disgrazia e ha chiesto aiuto alla sua ex famosa. Ora vive insieme a lei e al suo nuovo compagno. La notizia è tenuta ben segreta, chi sono?

