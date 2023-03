31 mar 2023 18:31

COME MAI NELL’AUDIZIONE DI IERI ALLA CAMERA SIAE HA CONSENTITO LO STREAMING E META NO? MA NON SONO QUELLI DEL SEMPRE CONNESSI ANCHE NEL METAVERSO? L'ACCORDO TRA LA SOCIETA’ AUTORI E EDITORI E LA SOCIETA’ DI ZUCKERBERG NON C'È MA PRESTO SI TORNERÀ A TRATTARE. IL 6 APRILE CI SARÀ UN ALTRO INCONTRO – IL PRESIDENTE SIAE NASTASI: “LA BATTAGLIA CHE STIAMO PORTANDO AVANTI IN QUESTI GIORNI DA SOLI NON È SOLO ECONOMICA MA CULTURALE, PERCHÉ CERCHIAMO DI TUTELARE L'INDUSTRIA CREATIVA ITALIANA”