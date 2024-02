12 feb 2024 15:51

COME MAI DA QUATTRO GIORNI IL SITO DI "HOLLYWOOD REPORTER ITALIA" NON E' RAGGIUNGIBILE? - A INIZIO FEBBRAIO CONCITA DE GREGORIO, DOPO SOLO UN ANNO DAL LANCIO DELLA TESTATA, HA DECISO DI LASCIARE LA DIREZIONE CONSIDERANDO CONCLUSO IL "LAVORO DI AVVIAMENTO" DELLA REDAZIONE - DIETRO AL DOWN DEL SITO CI SAREBBE UN ATTACCO HACKER - L'EDITORE, GIAN MARCO SANDRI: "È STATA UNA SETTIMANA DIFFICILE E SINGOLARE. LUNEDÌ È VENUTO A MANCARE MIO PADRE, E GIOVEDÌ SERA ABBIAMO RISCONTRATO UNA TOTALE PERDITA DI CONTROLLO DELLE INFRASTRUTTURE APPLICATIVE..."