6 giu 2024 16:44

COME MAI SUI SOCIAL NON CI SONO PIU’ FOTO DI TOTTI E NOEMI INSIEME? MISTERO SVELATO. RIENTRA TUTTO IN UNA STRATEGIA LEGALE PER LA CAUSA DI DIVORZIO IN CORSO TRA IL PUPONE E ILARY – ANCHE GLI AVVOCATI DELLA BLASI LE AVREBBERO CONSIGLIATO DI FARE PULIZIA DI FOTO DAI PROFILI SOCIAL - DALL'ADDEBITO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO, TUTTI I NODI DA SCIOGLIERE - L'EX BALLERINA HA AVANZATO LA RICHIESTA DI SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE, CON L'OBIETTIVO DI "CHIUDERE LA PRATICA" ENTRO L'AUTUNNO. NOZZE IN VISTA CON BASTIAN?