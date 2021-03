COME UNA MINA NEL CUORE - LA "TIGRE DI CREMONA" COMPIE 81 ANNI, PASSATI DA UN AMORE ALL'ALTRO: LA RELAZIONE NEL 1962 CON LO SPOSATO CORRADO PANI (E I DUE FURONO COSTRETTI A VIVERE IN HOTEL PER EVITARE L'ACCUSA DI CONCUBINAGGIO), LA STORIA CON AUGUSTO MARTELLI INTERROTTA DAL COLPO DI FULMINE PER VIRGILIO CROCCO, SUBITO SPOSATO - GLI ANNI ASSIEME AD ALFREDO CERRUTI, IL SECONDO MATRIMONIO IN SVIZZERA COL CARDIOCHIRURGO CREMONESE EUGENIO QUAINI...

Il primo grande amore

mina

Una voce straordinaria - ancora così presente nonostante la lontananza dalle scene -, un «vero animo rock n’roll» (così l’ha definita Achille Lauro nel suo tributo sanremese), un’icona che ha sempre anticipato i tempi (nel suo lavoro ma anche nello stile): parliamo di Mina, che il 25 marzo compie 81 anni.

Nelle sue canzoni, diventate grandi classici della musica italiana, la «tigre di Cremona» ha cantato i mille volti dell’amore. Quello passionale, ma anche quello tormentato che nella sua vita ha provato più volte in prima persona.

mina e corrado pani

Ha soltanto 22 anni quando, nel 1962, conosce Corrado Pani, attore di grande talento (era stato diretto da registi come Luchino Visconti, Strehler e Luca Ronconi). I due si incontrano a una cena a Roma e passano la notte a parlarsi. Il mattino dopo lei riceve un biglietto che dice: «Mi sei rimasta dentro. E ora come farò?». All’epoca Pani di anni ne aveva 26, ma non fu l’età a scandalizzare agli inizi degli anni Sessanta i benpensanti.

La vita in hotel

Corrado Pani era sposato dal 1959 con l'attrice Renata Monteduro. Erano separati di fatto da diverso tempo, ma non essendo stato ancora introdotto il divorzio in Italia sulla nuova coppia pendeva l’accusa di concubinaggio.

foto di mina

Se Mina e Corrado avessero vissuto insieme nella stessa casa sarebbero stati condannati, per cui i due per sfuggire allo scandalo decidono di vivere in albergo. Non sono mesi facili: «Vivere in hotel è umiliante - confessa la cantante ad Oriana Fallaci -. Tanti non sposati vivono nella medesima casa. Noi non possiamo: finiamo in galera. Mio Dio, dico. Se avessi rotto una famiglia, capirei. Ma tutto era già rotto prima che io arrivassi. Corrado e la moglie vivevano separati da un anno, avevano già avviato l’annullamento».

Il 18 aprile 1963, alla Clinica Mangiagalli di Milano, nasce il frutto di quell’amore travolgente: Massimiliano. Per quella maternità Mina pagherà un prezzo molto caro: la Rai la terrà lontana per due anni. In più, a causa degli impegni lavorativi di entrambi e i conseguenti lunghi periodi di lontananza, la storia entrerà in crisi.

mina e crocco

Matrimonio lampo

Alla fine degli anni Sessanta Mina si innamora del compositore Augusto Martelli, che le aveva arrangiato «L’uomo per me». I due iniziano una convivenza, ma nel 1970 la cantante - dopo un'esibizione a Terni - incontra per un’intervista il giornalista romano Virgilio Crocco. È amore a prima vista, così Mina decide di lasciare Martelli: gli telefona e gli annuncia il matrimonio imminente.

mina e virgilio crocco

Il 25 febbraio 1970 a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, la cantante e Crocco convolano a nozze, ma gli impegni professionali li dividono fin dalle prime settimane. I due sono già separati quando l'11 novembre 1971, sempre alla clinica Mangiagalli di Milano, Mina dà alla luce la sua secondogenita Benedetta. Nonostante la fine del rapporto sentimentale l’artista e il giornalista continueranno ad avere buoni rapporti, fino alla prematura morte di lui nel 1973 mentre si trovava negli Stati Uniti per un’inchiesta.

mina e cerruti

Con Alfredo Cerruti

Dopo la nascita della figlia Mina inizia a frequentare Alfredo Cerruti, discografico napoletano e membro del gruppo satirico-demenziale degli Squallor, incontrato in sala d’incisione e al ristorante Santa Lucia di Milano. La coppia, innamoratissima, cerca di tenere i riflettori il più lontano possibile dalla relazione, senza successo: i paparazzi non danno loro tregua e dopo tre anni l’amore arriva al capolinea.

Seconde nozze

mina e alfredo cerruti

Sul finire degli anni Settanta, proprio mentre annuncia il suo ritiro, Mina ritrova un amico di vecchia data, il cardiochirurgo cremonese Eugenio Quaini, con cui inizia una relazione che va avanti ancora oggi.

eugenio quaini e mina

Dopo molti anni insieme i due si sposano a Lugano, dove vivono, il 10 gennaio 2006. Nozze ovviamente segretissime, ma per un attimo - vista l’importante occasione - si apre uno spiraglio nella barriera di riservatezza che l’artista ha costruito intorno a sé negli ultimi quarant’anni: è la stessa Mina a dare la notizia in un articolo poi pubblicato su Vanity Fair, sorprendendo così il suo pubblico ancora una volta.

