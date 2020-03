26 mar 2020 15:28

COME RESISTERE, E BENE, ALLA QUARANTENA – LA PROPOSTA DI BAUDO: “RIDATE IN TV ‘CANZONISSIMA’, ‘FANTASTICO’ E I VECCHI PROGRAMMI"– "HO PAURA, GUAI A NON AVERLA. IN QUESTI GIORNI GUARDO LA TELEVISIONE, LEGGO E ASCOLTO TANTA MUSICA. AVENDO FATTO MOLTI SANREMO…. UNA CANZONE CHE MI FA COMPAGNIA? OVER THE RAINBOW”