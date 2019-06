COME ROMBA LA LAMBORGHINI (ELETTRA) - DOMANI SERA SU RAI2 LA FINALE DI ‘THE VOICE’ MA LA PRIMA VINCITRICE C’È GIÀ: È L’EREDITIERA REGINA DEL TWERKING CHE ESIBISCE CON ORGOGLIO IL CELEBRE FONDOSCHIENA TATUATO ANIMALIER. “SE QUALCUNO MI DICE CHE È PICCOLO, MI PRENDE MALISSIMO. IO SONO CONTENTA SE MI DICONO CHE È UNA PORTAEREI” – E POI IL SESSO E LE TRIBUNE POLITICHE – SU DILETTA LEOTTA…- FOTO+VIDEO

Fiamma Sanò per “il Messaggero”

elettra lamborghini

La finale di The Voice va in onda in diretta domani su Rai2, in prima serata, ma il vincitore già c' è. Seduta sulla poltrona girevole, ora assurta a trono della regina del twerking, è Elettra Lamborghini. A discapito dei numeri dell' edizione (cresciuti ma non troppo), il successo di Elettra continua a crescere. Il 7 giugno esce una sua nuova canzone, Tocame, prodotto dal trio olandese ChildsPlay e con la partecipazione di Pitbull, quotatissimo rapper di stanza a Miami. E il 14 esce anche il primo album: Twerking Queen, che include i già successi Pem Pem e Mala (video da 100 milioni di visualizzazioni), più le collaborazioni con Sfera Ebbasta (Corazon Morado) e Gue' Pequeno (Fanfare).

A The Voice su Rai2 è arrivata dopo aver partecipato a due reality in Spagna e Inghilterra, qualche ospitata («Mai alle tribune politiche: mi invitano, ma dico no, non è una cosa che mi compete. A me piace twerkare, ballare, far felici le persone»), le conduzioni, il lavoro sui social.

elettra lamborghini

All' inizio non era convinta: «Non pensavo che la gente fosse così spietata. Mi sono ritrovata a parlare di niente, con persone che mi attaccavano e, finito il programma, mi chiedevano scusa. Io non sono così. Non so veramente come faccia certa gente a sputare sulle persone, per racimolare quattro soldi. Non lo farei neanche se mi chiamassi Elettra Rossi». Però si chiama Lamborghini, proprio quelli delle macchine. «Noi italiani spesso ci facciamo idee sbagliate: sei figlia di, quindi non capisci un cazzo. Sei bellina, quindi sei rifatta, e di conseguenza un po' zoccola. Nel 2019 non si può accettare chi pensa che una bella donna sia una poco di buono».

elettra lamborghini

In effetti, ha ragione. E poi chi, guardando lei, immaginerebbe che è fissata con il galateo? «Me l' ha insegnato mio padre, ne faccio tesoro. Non è che sono fissata, ma se esco con qualcuno che fa certe cose, mi prende malissimo». Per esempio? «Quelli che non mettono il tovagliolo sulle gambe appena si siedono a tavola. Quelli che non sanno tenere il coltello. Quelli che pensano che il ditino alzato faccia figo: parliamone. E quelli che si presentano dicendo piacere: per me sei morto. Si dice solo il nome. Perché non sai mica se è un piacere, per l' altro».

Elettra, che nei suoi video esibisce una sensualità libera e provocatoria, si definisce asessuata, nel senso che «penso al sesso solo quando sono innamorata. A 16 anni avevo l' ormone più smosso, ma oggi, a 25, non riesco a fare niente con qualcuno se non provo un sentimento. Ed è una cosa meravigliosa». Che si gode il fidanzato Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, dj e produttore olandese, con cui i fan assidui dell' Instagram (circa 4,2 milioni) l' hanno appena vista a Disneyland Paris.

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 7

Piace molto alle donne, perché alle altre non manca di dire che sono belle e brave, come nel caso di Diletta Leotta, che le piace tanto, e perché esibisce con orgoglio il celebre fondoschiena tatuato animalier. «È molto bello. Se qualcuno mi dice che è piccolo, mi prende malissimo. In Italia le adolescenti si fanno problemi. Ragazze, no. Io sono contenta se mi dicono che è una portaerei».

LA FORTUNA La fortuna più grande della sua vita? «Quella esiste e non esiste, te la crei trovandoti nel posto giusto, al momento giusto. Più che altro sono grata a Dio. Credo talmente nel karma che non ammazzo nemmeno le mosche e le zanzare: le prendo e le metto fuori. A fare bene, ricevi bene».

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 6

Il sogno più grande? «Continuare a fare musica che renda felice me e gli altri, un giorno avere una famiglia, e aiutare le persone con il mio lavoro, per esempio i bambini africani». Che cosa sa fare veramente?

«Tutto e niente. Sono sensibile a quello che succede nel mondo, so di essere pura e di potere fare belle cose». Senza dimenticare mai che «la cosa più importante è il cervello. I soldi finiscono, la bellezza passa, il cervello rimane».

