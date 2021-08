19 ago 2021 20:55

COME ROMBA LA LAMBORGHINI – ELETTRA STA PASSANDO LE VACANZE IN BARCA CON GLI AMICI NEL PRINCIPATO DI MONACO (E CI TIENE A FARCELO SAPERE). TANTO PER CAMBIARE L'EREDITIERA, TRA TUFFI IN MARE E RISATE CON GLI AMICI, NE APPROFITTA PER MOSTRARE IL SUO AMPIO BAGAGLIAIO LEOPARDATO: "IL MIO CULO È VERO COME ME"