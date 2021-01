13 gen 2021 20:59

E COME SI DILETTA SOTTO LE LENZUOLA! – MENTRE SI PARLA DELLE CINQUE GIORNATE DI FUOCO DELLA LEOTTA NELL’HOTEL ROMANO CON IL TURCO CAN YAMAN, “OGGI” RACCONTA LA SUA NOTTE DI CAPODANNO COL BOTTO INSIEME A ZLATAN IBRAHIMOVIC – “LO HANNO PASSATO INSIEME DALLE 21.20 FINO A MEZZANOTTE MENO UN QUARTO, QUANDO LE LUCI SI SONO SPENTE PER NON RIACCENDERSI PIÙ…”