13 giu 2019 09:58

COME SI FA A COMPETERE PER LA CHAMPIONS A QUESTE CONDIZIONI? – IL REAL MADRID SPENDE E SPANDE IN BARBA A QUALSIASI FAIR PLAY FINANZIARIO, FLORENTINO PEREZ HA GIA’ PIAZZATO 5 COLPI DA 303 MILIONI: DA HAZARD (100 MLN) A JOVIC (60 MLN), DA MILITAO (50 MLN) A…