18 ago 2022 19:58

COME STA RENATO POZZETTO? – L’ATTORE 82ENNE, RICOVERATO PERUN MALORE DAL 12 AGOSTO, HA PUBBLICATO UNA STORY SUL PROFILO INSTAGRAM DELLA LOCANDA POZZETTO DI LAVENO MOMBELLO, IN CUI RASSICURA I FAN: “GRAZIE PER IL PENSIERO. TUTTO BENE. TAAAC”