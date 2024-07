17 lug 2024 17:54

COME TI ASSESTO IL PALINSESTO – MEDIASET PUNTA SULL’USATO SICURO: RITORNO DEI “CESARONI”, RINNOVATE TRE SERATE CON "IL VOLO" E AL VIA IL REALITY “LA TALPA” CONDOTTO DA DILETTA LEOTTA – BIANCA BERLINGUER MOLLA L’ACCESS DI RETE4 CHE PASSA NELLE MANI DI DEL DEBBIO: PER LEI CONFERMATA LA PRIMA SERATA E UN SECONDO APPUNTAMENTO LA DOMENICA SERA PER SFIDARE FABIO FAZIO – SILVIA TOFFANIN METTE IL CAPPELLO SU “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI: LE DUE CONDURRANNO INSIEME TRE PUNTATE PER CELEBRARE GLI ARTISTI USCITI DAL TALENT…