Esce Amadeus e la Rai punta su Conti e De Martino. Se il primo, da una vita in tv, rappresenta una scelta più che logica (condurrà per due anni il Festival di Sanremo e, al solito, Tale e Quale Show), il secondo ha il sapore di una scommessa perché affidargli i pacchi di Affari Tuoi senza aver fatto nessun test probante in precedenza può rivelarsi un salto senza rete: De Martino non può sbagliare perché condurrà uno dei programmi-cassaforte della tv di Stato, un format che deve garantire ascolti e di conseguenza ricavi pubblicitari di prima fascia.

La Rai ha individuato in lui l’uomo di oggi e di domani firmando un contratto di 4 anni che ha creato qualche malumore tra gli altri conduttori sia per la lunga durata sia per il compenso, pare, di 8 milioni di euro. In sostanza è il Pino Insegno dell’anno scorso, colui che sembrava destinato a grandi cose e si è ritrovato travolto dalle polemiche. Rai1 per il resto conferma i soliti noti: Antonella Clerici (E' sempre mezzogiorno e The Voice Kids in prime time) e Milly Carlucci (Ballando con le stelle). Cambia il sabato pomeriggio con l’ingresso di Emma D’Aquino (Sabato in diretta) che prende il posto di Marco Liorni, confermatissimo all’Eredità in forza di numeri inattaccabili.

Mara Venier invece raddoppia: oltre a Domenica In, conduce Le stagioni dell’amore, un dating dedicato alla terza età. Al momento non si vede nemmeno Fiorello, altro brutto segnale per la dirigenza Rai, e vien voglia di abbracciare Andrea Perroni e Carolina Di Domenico che si affacciano nel mattino di Rai2 con Binario 2 nella speranza che il numero non sia quello dello share.

Tra le novità della seconda rete c’è Se mi lasci non vale che vede sei coppie in crisi pronte a rimettersi in gioco e ritrovarsi: certo il conduttore Luca Barbareschi con la sua vita sentimentale parecchio varia forse li aiuterà piuttosto a separarsi. Tornano la belva Fagnani, il boss (in incognito) Max Giusti, si rivedono Ale & Franz e la coppia Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Floor).

Teo Mammucari prova a far ridere con Lo Spaesato. Un’altra scommessa è quella di Antonino Monteleone a cui spetta il buco nero del giovedì, una serata che dopo la cacciata di Santoro più di 10 anni fa ha fatto più vittime che ascolti. Nel preserale di Rai2 a fine dicembre arriva Renzo Arbore con Gegè Telesforo: Come eravamo celebra i 70 anni della Rai attraverso una retrospettiva dei momenti più divertenti e significativi nella storia della comicità televisiva italiana. L’approfondimento è appannaggio tra gli altri di Bruno Vespa, Marco Damilano e Annalisa Bruchi. Monica Setta ha ben tre programmi: Unomattina in famiglia, Generazione Z, Storie di donne al bivio.

Saviano l’anno scorso no, quest’anno sì: il giornalista (fatto fuori invocando il codice etico per le sue prese di posizione contro Salvini) si prende il lunedì di Rai3 (Insider) per poi lasciare spazio a Giletti (Lo stato delle cose, che mescola faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati) e spinge il FarWest di Salvo Sottile al venerdì.

Non c’è invece Serena Bortone […] La rete rinuncia al talk del martedì (una tradizione ultra-ventennale, già dai tempi di Ballarò) per Le ragazze di Francesca Fialdini e il ritorno di Veronica Pivetti con Amore criminale; il giovedì tocca a Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti che farà staffetta con la Splendida cornice di Geppi Cucciari. Per Peter Gomez c’è La Confessione. Confermati Chi l’ha Visto? (mercoledì) e Presadiretta (domenica con partenza anticipata alle 20.30) che poi lascia lo spazio a Report. Sigfrido Ranucci non deve averla presa bene e infatti ha disertato […]

