COME VIVERE (E MALE) SENZA “I PIEDI EGIZI” DI SARA MANFUSO – “SESSO COI PIEDI? NO, GLI UOMINI MI CHIEDONO SE POSSONO LECCARLI…" - LA EX DI D’ATTORRE, ATTUALE FIDANZATA DEL PIDDINO ANDREA ROMANO, MANDA FUORI GIRI I FETICISTI A 'LA ZANZARA': "HO UN PIEDE LUNGO, SENZA CALLI. SU INTERNET VOGLIONO LE MIE SCARPE USATE, SI ECCITANO COSÌ” - CRUCIANI DA' IL VOTO AL PIEDE DELLA MANFUSO: "PER ME VALE…” - (FOTO E VIDEO)

I PIEDI EGIZI DI SARA MANFUSO A LA ZANZARA

Da la Zanzara - Radio 24

“Numero di piede? Ho un 41. Sono alta un metro e ottanta, quindi ho un piede che è un sacco lungo. Calli? No. C’è il segno delle scarpe coi tacchi”. A La Zanzara su Radio 24 Sara Manfuso, ex di Alfredo D’Attore attuale fidanzata del deputato del Pd Andrea Romano parla dei suoi piedi all’interno di un Feet Contest (Scegliere il piede più bello, tra gli ascoltatori del programma di Cruciani e Parenzo). “Tu (Cruciani, ndr) l’hai toccato adesso per vedere, per controllare, misurare – dice la Manfuso - però c’è chi l’ha apprezzato guardandolo. Perché ci sono uomini che chiedono le foto dei piedi, che amano guardare i piedi, si eccitano anche con le scarpe. Vabbe’, il feticismo mica lo scopriamo qui oggi. Diversi uomini mi hanno chiesto le scarpe usate, solo le mie scarpe. Non le ho mandate, però mi sono state chieste più volte come fonte, oggetto di desiderio”.

Cruciani: “Alla fine, come valutazione finale il tuo piede è da 8. Poche irregolarità. Un piede egizio, con la tipica forma a scalare. Partendo dall'alluce fino a decrescere al quinto dito”. Hai fatto sesso coi piedi?: “No, penso tra l’altro sia una roba tecnicamente complicata. Gli uomini non mi hanno mai chiesto di succhiare il loro piede, a me invece si…”. (Foto e Video piedi)

