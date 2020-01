IL COMING OUT DEL PARRUCCHINO SMART - VIDEO: LA CONFESSIONE DI FRANCESCO FACCHINETTI HA ROTTO UNO DEI TABÙ MASCHILI PIÙ DURI A MORIRE. È PASSATO PER LE POLVERINE, PER I DOLOROSISSIMI TRAPIANTI, CHE PERÒ DOPO 4 ANNI VANNO RIFATTI DA CAPO. LA BUONA NOTIZIA È CHE LE CHIOME FINTE SONO SDOGANATE. LA CATTIVA È CHE LA CADUTA DEI CAPELLI LA FERMA SOLO IL PAVIMENTO

Andrea Greco per ''Oggi''

E così Francesco Facchinetti ha deciso di fare coming out. Che avete capito? La rivelazione non riguarda il suo orientamento sessuale, che resta convintamente etero, ma una questione decisamente più spinosa: i cape'''. 0 più correttamente, la mancanza di capelli. Ela sua è stata una confessione senza reticenze: «Ragazzi, non avevo più capelli, ora sono tornato a essere un re leone col patch cutaneo». Cosa sia questo patch cutaneo ve lo raccontiamo tra poco, prima pert) merita qualche riga il coraggio di Dj Francesco, che su Instagram, social dov'è seguitissimo, ha rotto il più protetto dei segreti maschili, ossia descritto nei particolari la via crucis di ogni calvo che non sopporta l'idea di affrontare il mondo con la zucca liscia e lucida come una palla da biliardo.

Quindi Facchinetti è stato il primo ad ammettere di aver recuperato la criniera grazie a un intervento esterno, che in questo caso ha un nome e un cognome: Fabrizio Labanti, di professione hair designer, inventore, appunto, del patch cutaneo. Quanto gli è costato Pendorsement di Dj Francesco? «Assolutamente zero. Facchinetti, felice dei risultati ottenuti, ha deciso di sua spontanea volontà di raccontare a chi lo segue come ha risolto un problema che angustia tanti dei suoi follower». Prendiamo atto, sarà cost Ma cos'è questo patch?

Dopo tante spiegazioni più o meno lo possiamo descrivere cosh è una pellicola leggerissima e traspirante, che viene fatta su misura, su cui si installano capelli veri (a proposito, costano fino a 12 mila euro al chilo) e che poi viene fissata sul cuoio capelluto del cliente. Tra acquisto e manutenzione è bene mettere in conto circa 250 euro al mese. Una volta che è stato installato lo si tiene giorno e notte, ci si fa il bagno, si va in palestra e non hanno reazioni allergiche. «Tantissimi personaggi dello spettacolo», giura Fabrizio Labanti «hanno il nostro patch. Anche molte donne della tv lo usano. Ma pochi sono quelli disposti ad ammetterlo... Oltre a Facchinetti non si fa problemi a dirlo lo stilista Alviero Martini».

LA POLVERINA MAGICA...

Torniamo ora all'odissea del calvo raccontata da Facchinetti. Vale la pena ripercorrerla perché misteriosa ai più: infatti mentre le donne (che sono sempre un passo avanti) ormai non hanno difficoltà ad ammettere qualche intervento estetico, i maschi, invece, sarà forse una loro propensione naturale, quando si parla di rimedi contro la calvizie si ostinano a negare l'evidenza.

Pensateci: quanti sono stati gli uomini di spettacolo, lisci come cocomeri, che d'un tratto si presentano davanti alle telecamere boccoluti, e guai se qualcuno fa un accenno alla nuova condizione? La via crucis del calvo renitente alla caduta del capelli, racconta Facchinetti, inizia intorno ai vent'anni, quando ci si accorge di perdere i capelli. Si inizia con le lozioni, specialisti e trattamenti che uniscono risultati dubbi a conti importanti. Poi, il padre Roby, anche lui da sempre a corto di capelli, gli consiglia la polverina magica.

In pratica è un barattolino che si deve scuotere dove i capelli sono diradati. Li si crea uno strato di polvere pelosa (difficile definirla diversamente) che maschera la calvizie. Una soluzione semplice. Purtroppo dove si appoggia la testa si lascia una macchia e se si passa la mano tra i capelli poi bisogna correre a lavarsela. Così, racconta Facchinetti, «parto per Atene e faccio un trapianto di capelli. Dopo 5anni sono caduti e ho ricominciato con le polverine, sempre più frustrato e alla fine questa del patch cutaneo è per me la soluzione migliore». Insomma, pelati di tutto il mondo, c'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che Facchinetti ha sdoganato le chiome finte. La cattiva è che, come sempre, la caduta dei capelli la ferma solo il pavimento.

