LA FRECCIATA DI MARCO DAMILANO A BIANCA BERLINGUER

Marco Zonetti per Dagospia

marco damilano

In una sonnacchiosa domenica di ponte capita che si assista a una gustosa frecciatina assestata a Bianca Berlinguer da Marco Damilano, spalleggiato da Giorgio Zanchini, e proprio su Rai3, ovvero la rete nella quale Bianchina ha fatto il bello e il cattivo tempo per anni prima di abbandonarla alla chetichella per Rete4.

Il contesto della frecciata è quello di Rebus, programma pomeridiano della Terza Rete condotto per l'appunto da Zanchini, nella puntata di oggi affiancato dal conduttore de "Il Cavallo e la torre" Marco Damilano e dal politologo Alessandro Carpi. Argomento del giorno "Com'è nata l'Italia di oggi, con le nostre unità e divisioni?".

bianca berlinguer

Come ideale spunto per rispondere alla domanda di cui sopra ecco che parte un bel video che illustra "due Italie antropologicamente diverse", e che apparenta iconograficamente la manifestazione del 1983 al Pincio quando Roberto Benigni prese in braccio Enrico Berlinguer e i comizi di Silvio Berlusconi e i suoi bagni di folla con baci e abbracci da parte dei suoi fan.

Ed è al termine del filmato che Marco Damilano, sogghignando, svelena: "Stavo pensando alle generazioni successive che però si sono poi intrecciate, quelle dei Berlinguer e dei Berlusconi. Ma questa è più questione una televisiva che politica".

Temendo che la frecciata non sia stata colta appieno, Giorgio Zanchini qualche istante dopo decifra: "Per chi si è distratto, la figlia di Enrico Berlinguer è andata a lavorare per le televisioni di Silvio Berlusconi. In effetti fa un po' sorridere." E fa anche riflettere, aggiungiamo noi.

