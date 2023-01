25 gen 2023 17:03

CON IL CONCERTO PRIVATO A DUBAI, BEYONCÉ SI È PORTATA A CASA 24 MILIONI DI DOLLARI PER 65 MINUTI DI ESIBIZIONE - I SUOI FAN L'ACCUSANO DI NON AVER CANTANTO BRANI DELL'ALBUM "REINASSANCE" (DEDICATO AGLI ARTISTI NERI GAY) A CAUSA DELLE LEGGI ISLAMICHE, CHE PUNISCONO L’OMOSESSUALITÀ CON LA PENA DI MORTE - POVERI ALLOCCHI: ANCORA NON HANNO CAPITO CHE GLI ARTISTI SFRUTTANO "L'INCLUSIVITA'" SOLO PER FARE SOLDI (E INFATTI APPENA POSSONO GUADAGNARE DI PIU'...)