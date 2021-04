IL CONCERTONE DEL 1° MAGGIO SARA’ PRESENTATO DA STEFANO FRESI - LO SPETTACOLO VERRA’ TRASMESSO SU RAI3 E SU RAIPLAY IN DIRETTA DALL’AUDITORIUM DI ROMA CON I SUPEROSPITI NANNINI, VENDITTI, LP, NOEL GALLAGHER E BENNATO - MA COME SARA’ L’EVENTO SENZA IL PUBBLICO? L'ORGANIZZATORE MASSIMO BONELLI: ‘’VISTA LA SITUAZIONE ABBIAMO APPRONTATO IL CONCERTO COME UN EVENTO LIVE DOVE GLI ARTISTI SI ESIBISCONO DAL VIVO MA NON MANCHERÀ UNA PARTE DI RACCONTO’’…

STEFANO FRESI

Luca Dondoni per "la Stampa"

Sarà l’attore Stefano Fresi, indimenticabile chimico di Smetto quando voglio, il presentatore ufficiale dell'edizione 2021 del concertone del 1° Maggio alla Cavea dell'Auditorium della Musica (in diretta dalle 16,30 su Rai3, Rai Radio 2 e RaiPlay).

Un ruolo importante che sembrava andare ancora una volta ad Ambra Angiolini ma, visti gli impegni di quest' ultima con le riprese del nuovo film di Ozpetek, gli organizzatori hanno deciso diversamente. «Ambra ci sarà - si è fatto sfuggire un addetto ai lavori - ma verrà soprattutto per un saluto e confermare il suo affetto a una manifestazione a cui è molto legata».

CAVEA AUDITORIUM ROMA

Al di là degli ospiti stranieri ed eccezionali come Noel Gallagher, qui anche nel 2019 e addirittura con gli Oasis nel 2002 o la cantautrice LP, dando un' occhiata al cast del concertone è difficile non notare la presenza dei tanti artisti, ben 17 , in gara al recente festival di Sanremo.

Tra i big del concerto Fedez e Francesca Michielin, Colapesce e Dimartino, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Coma_Cose, Noemi e Francesco Renga , cui si affiancheranno i nomi grossi come Antonello Venditti, che proprio ieri ha dato il suo assenso, Gianna Nannini, Edoardo Bennato e Piero Pelù che si esibì con i Litfiba alla prima edizione del 1° maggio nel 1990.

noel gallagher 2

Il cast completo ecciterà la voglia di musica di qualsiasi fan anche perché c' è davvero un po' tutto l' arco costituzionale del pop made in Italy. Alex Britti, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Folcast, Gaia, Ghemon, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L' orchestraccia, La Rappresentante Di Lista, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Orchestra Multietnica Di Arezzo Con Magherita Vicario, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 4

Un grande cast che l'organizzatore Massimo Bonelli sostiene con orgoglio: «Vista la situazione abbiamo approntato il concerto come un evento live dove gli artisti si esibiscono dal vivo ma non mancherà una parte di racconto. La dimensione tv infatti è preponderante». Bonelli non ci sta quando si parla di un Concertone che prende a prestito il cast di Sanremo.

«Tutto il contrario - dice -. Amadeus ha preso a piene mani proprio da noi. Il nostro lavoro di rinnovamento editoriale e artistico ha sempre guardato all' avanguardia cercando di scovare i talenti. Questa cosa si è riverberata sul festival e in parecchi hanno detto che la scorsa kermesse assomigliava al 1° maggio». Ancora Bonelli dichiara che gli artisti di quest' anno hanno chiesto di venire e tutti suoneranno meno del solito. «Perché è un cast grandangolare, trasversale, non settoriale e piacerà a tutti».

conerto primo maggio 2

Facciamo notare che Taranto ha deciso di interrompere il suo Concertone: «Conosco gli organizzatori e capisco le loro difficoltà. La situazione è tutt' ora surreale e mettere insieme un prodotto importante è quasi impossibile. Gli sono vicino». Lo slogan sarà: «L' Italia si cura con il lavoro» e durante la diretta non mancheranno le riflessioni dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.

concerto primo maggio 3 noel gallagher gianna nannini LP concerto primo maggio PIERO PELU piero pelù EDOARDO BENNATO concerto primo maggio 5 LP 2 CAVEA AUDITORIUM ROMA 2