Giuseppe Candela per Dagospia

IL CONDUTTORE DI RAI1 HA LASCIATO LA TV: FABRIZIO GATTA È DIVENTATO PRETE

Ricordate Fabrizio Gatta? Volto di Rai1 per quasi vent'anni, passato dalla conduzione di Linea Blu a Linea Verde fino a Unomattina Weekend. Da qualche anno il giornalista ha salutato il piccolo schermo per dedicarsi al prossimo, si è laureato in Teologia ed è diventato sacerdote. Don Fabrizio Gatta "esercita" nella città di Sanremo.

MARIA DE FILIPPI VERSO IL RINNOVO CON MEDIASET

Il contratto tra Fascino, Maria De Filippi e Mediaset scadrà tra qualche settimana. Come Dagospia aveva anticipato il rinnovo non era affatto un passaggio scontato, un confronto era necessario. La soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni. Con autonomia e (spera) con il sostegno maggiore del gruppo. Piersilvio Berlusconi dopo aver trattenuto Paolo Bonolis ha quasi risolto la pratica De Filippi. Mediaset avrebbe mai potuto rinunciare a tutti i suoi programmi di successo che tengono in piedi Canale 5? La risposta è scontata e nota a tutti.

LE FOTO DAL PASSATO DI ANDREA GIAMBRUNO (IN MELONI)

Andando a ripescare nei nostri archivi fotografici troveremo di certo foto di cui non andare fieri. Per i look d'antan, per una posa non elegante e per altri motivi. Non fa di certo eccezione Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni. Sui social circolano infatti alcuni scatti di Mister Meloni da ragazzo con pettorali in vista e bocca alle prese con una sorta di Carmelita Smack di Barbara D'Urso, capelli sulla fronte e lenzuola per coprire le virtù. Uno scatto da "tronista".

CELEBRITY HUNTED, PROBLEMI DIETRO LE QUINTE CON ACHILLE LAURO

Debutterà su Prime Video il 18 giugno la seconda edizione di Celebrity Hunted, il docureality di Amazon che costa quanto una manovra finanziaria. A Milano gira voce che dietro le quinte ci sarebbero stati non pochi problemi per la gestione di Achille Lauro, in particolare alcuni accennano a scontri accesi tra il management dell'artista e la società di produzione Endemol. Solo cattiverie?

AMADEUS PORTA SU RAI1 I "FIGLI DELLE STELLE"

Tra le poche novità di Rai1 della prossima stagione, com'è noto, ci sarà un nuovo show musicale in due puntate con Amadeus. La location potrebbe essere l'Arena di Verona e il titolo, ancora provvisorio, dovrebbe essere "Figli delle stelle".

BAMBINI E VIP A SCUOLA INSIEME NEL NUOVO PROGRAMMA DI ITALIA 1

Non si vive solo di Iene. Italia 1 nella prossima stagione proverà a fare un piccolo passo avanti con l'arrivo di nuovi titoli. In autunno dovrebbe andare in onda un nuovo programma con bambini e vip alle prese entrambi con il mondo della scuola. I più piccoli dovranno aiutare i volti noti ad affrontare l'esame di 5° elementare. Un prodotto realizzato dalla Blu Yazmine del duo Dallatana-Canetta che dovrebbe avere come capoprogetto Angelo Ferrari, autore di X Factor, Isola dei Famosi e tanti altri programmi. I casting sono già iniziati.

PARENTI CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA, NOVITA' PER LA CONDUZIONE DE LE IENE?

Aria di novità dalle parti de Le Iene. A Cologno Monzese gira voce che l'ideatore Davide Parenti avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola per la prossima stagione con alcune novità anche sul fronte della conduzione. Sorprese in arrivo?

SERENA ROSSI 21

CANZONE SEGRETA, IL BIS SENZA SERENA ROSSI?

Canzone Segreta avrà una seconda edizione? La decisione definitiva per il programma prodotto dalla Blu Yazmine non è ancora stata presa. A Viale Mazzini gira voce che Serena Rossi non sarebbe disponibile per il bis, alcuni assicurano che non avrebbe gradito le numerose stroncature alla sua prova da conduttrice. Se bis sarà chi potrebbe prendere il suo posto?

la reazione di tina cipollari alla caduta di gemma galgani 2

UOMINI E DONNE, TINA CIPOLLARI NON LASCIA PER AMORE

Ritorna in maniera ciclica la fake news sull'uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l'aggiunta di motivi sentimentali. L'opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5.

DELUSIONE A DISCOVERY, PESA IL FLOP DI LOVE ISLAND CON GIULIA DE LELLIS

giulia de lellis a dubai

Un format forte e una conduttrice amata sui social: un prodotto pronto ad esplodere. Stiamo parlando di Love Island, il programma prodotto da Discovery che è sbarcato in chiaro su Real Time. La trasmissione con la pompatissima Giulia De Lellis non ha richiamato pubblico (dimostrazione che gli influencer in sul piccolo schermo non smuovono nulla) e i risultati si sono rivelati flop, fermi intorno all'1% di share. Un dato che avrebbe parecchio deluso il gruppo di lavoro e i dirigenti (anche per i costi). La frittata ormai è fatta.

INDOVINELLI

1) Pamela Prati ha fatto scuola. La showgirl sarda aveva inventato un compagno, Mark Caltagirone, ma non è di certo l'unica a giocare con i "parenti". Un volto noto del piccolo schermo ha cavalcato per mesi la finta parentela con una persona di una certa età facendo il giro dei vari programmi tv. Ma chi è davvero la persona misteriosa?

2) Lei ha avuto successo negli anni 90 e ha trovato nuovamente spazio sul piccolo schermo. Non stiamo parlando di Anna Falchi ma di un'altra persona. Cosa ha favorito il suo ritorno in onda? Il ruolo politico di suo marito in un partito in forte ascesa.

3) I rapporti tra il noto manager e uno storico programma sono pessimi. Da settimane si lavora per provare a ricucire, i primi segnali distensivi sono arrivati, in autunno un volto dell'agenzia lavorerà nella nota trasmissione con un ruolo di primo piano. Chi sono?

