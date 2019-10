19 ott 2019 08:30

UNA CONDUTTRICE CANE – POLEMICA ALLA "PROVA DEL CUOCO" PER LA PRESENZA DEL CANE DI ELISA ISOARDI ANNUNCIATO COME IL CO-CONDUTTORE DI QUESTA EDIZIONE – A INFERVORARE I TELESPETTATORI SAREBBE STATA UNA FOTO DELLA ISOARDI CON IL BARBONCINO IN BRACCIO DAVANTI AI FORNELLI – "NON E' IGIENICO" - “NON SI PUÒ TENERE IN BRACCIO IL CANE MENTRE UNA CUCINA. A ME FA SCHIFO…”