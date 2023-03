LA CONFESSIONE HOT DI BELEN SU STEFANO DE MARTINO: "SA FARE VERAMENTE BENE L’AMORE. E’ MOLTO BIRICHINO” - L'ARGENTINA SVELA DETTAGLI PICCANTI SULLA RELAZIONE CON IL BALLERINO E CONDUTTORE TELEVISIVO: "È UN FURBACCHIONE. COME LO TENGO A BADA? NON LO TENGO A BADA. GLI HO SPEZZATO PIÙ DI UNA VOLTA LE OSSA...”

Estratto da corrieredellosport.it

stefano de martino belen

Da Marco Borriello a Fabrizio Corona, passando per il divorzio e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, fino a qualche rivelazione scottante: Belen Rodriguez a "Le Iene presentano Inside" si è confessata e ha raccontato anche i dettagli più piccanti della sua storia d'amore.

(...)

"Di De Martino sono innamorata. La cosa più brutta vissuta con lui? Il divorzio. Cos’ha De Martino che gli altri non hanno? Te lo dico dopo..", ha lasciato in sospeso ancora l'argentina. Che poi si è sbottonata: "Sa fare veramente bene l’amore". "A volte secondo me si dovrebbe fare una pausa, perché no? E’ un’idea. Mio marito è molto birichino’, è un furbacchione. Come lo tengo a bada? Non lo tengo a bada. Gli spezzo le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta", ha concluso.

