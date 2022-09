Ivan Rota e il tolkeniano Sor Rotella per Dagospia

ginevra lamborghini 56

Leggermente in calo lo share del Grande Fratello Vip rispetto alla prima puntata, il 19.50 %, nonostante molti siparietti divertenti. Purtroppo Pamela Prati non ha convinto il popolo degli “webeti” con le nuove dichiarazioni sulla storia di Mark Caltagirone. “Sono sola da 5 anni” dice.

Ma come? La storia con Mark e poi la conoscenza dei di lui figli non erano del 2019? E poi:” Vorrei spiegare che io non ho ammazzato nessuno e voglio far vedere delle cose di me che le persone non hanno mai visto, hanno sempre parlato gli altri di me ma questa volta voglio parlare io… voglio metttere una lapide su questa storia.” Solo che non ha convinto quasi nessuno.

ginevra lamborghini 22

E poi Attilio Romita attacca Alfonso Signorini: “Ci sono delle cose che non ho capito. Sì parlo di stasera della puntata…mi sembra proprio che questo abbia deciso di fare fuori me. Non mi ha fatto dire nemmeno una parola, ha fatto finta che io nemmeno ci fossi. Non so cosa sia successo. Io non ho nemmeno avuto il contratto firmato indietro. Voi avete avuto il contratto indietro? Nessuno di voi l’ha avuto? Non so non riesco a capire. E poi hanno insistito chiamandomi loro e facendomi… Dai non so che ca**o vuole da me. Ma questo poi fino all’altro giorno in albergo mi diceva ‘stai tranquillo’. A questo punto non so che c***o volevano da me”. Ma non si ricorda che ha il microfono?

pamela prati

E poi le confessioni hot di Ginevra Lamborghini riguardo le sue esperienze lesbo:”A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no.” Poi ne ha trovata un’altra con la quale ha concluso…

E infine Elenoire Ferruzzi che, dopo Antonino Spinalbese, si è invaghita di Luca Salatino e ci ha litigato perchè lui gliela “avrebbe fatta credere” (di essere interessato a lei). Per tutta risposta Salatino ha detto “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello”. La Ferruzzi se l’è presa e ha tolto il disturbo. Infine il gelo tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci accusato da Patrizia De Blanck (via social) di essere “falso e traditore”.

giovanni ciacci ginevra lamborghini 2 elenoire ferruzzi attilio romita docce hot al grande fratello vip 9 docce hot al grande fratello vip 8 docce hot al grande fratello vip 7 docce hot al grande fratello vip 6 docce hot al grande fratello vip 5 docce hot al grande fratello vip 2 docce hot al grande fratello vip 3 attilio romita 2 attilio romita e sara manfuso 2 attilio romita e sara manfuso 1 giovanni ciacci docce hot al grande fratello vip 1 docce hot al grande fratello vip 4 luca salatino