CONFONDERE L'ARTE CON L'ARTISTA – IL RAPPER JUNIOR CALLY E LE CANZONI IN LE DONNE VENGONO UMILIATE E VILIPESE: A SANREMO PORTA LA POLITICA, MA NEL 2017 CANTAVA: “SI CHIAMA GIOIA PERCHÉ FA LA TROIA, L' HO AMMAZZATA, LE HO STRAPPATO LA BORSA, C'HO RIVESTITO LA MASCHERA” - LE DONNE DEL PD PROTESTANO, LUI NON FA PASSI INDIETRO: ''VOLETE UN SANREMO BUONISTA O ACCETTATE L’ARTE DEL RAP?” - VIDEO

Renato Franco per il "Corriere della Sera”

JUNIOR CALLY 1

E meno male che doveva essere un Sanremo «all' insegna della donna». Dopo l' uscita infelice («il passo indietro») di Amadeus alla presentazione delle sue 10 compagne di palco, arriva chi lo supera a destra facendo di peggio, ovvero il rapper Junior Cally in gara tra i Big del Festival.

Perché se nella canzone che presenterà all' Ariston ( No grazie ) si occuperà di politica (contro il populismo), è il suo passato a far rabbrividire per i testi in cui la donna viene vilipesa e umiliata.

JUNIOR CALLY

In Strega (2017) Junior Cally cantava: «Lei si chiama Gioia / balla mezza nuda, dopo te la dà / Si chiama Gioia perché fa la tro.. / L' ho ammazzata, le ho strappato la borsa / c' ho rivestito la maschera». Il video aggiungeva immagini alle parole: Gioia legata a una sedia con un sacco in testa mentre cerca inutilmente di liberarsi.

A denunciare il rapper è il blog di Marco Brusati, professore a contratto (di area cattolica) dell' Università degli Studi di Firenze. Che sottolinea, «qui abbiamo la rappresentazione di una costrizione violenta e il racconto di un femminicidio».

JUNIOR CALLY

E un appello contro la partecipazione del rapper a Sanremo è stato condiviso da un gruppo di esponenti (donne) del Pd Ma non è un unicum nel repertorio di Junior Cally perché «troviamo che la donna è rappresentata come oggetto di piacere o come trofeo tribale».

Una donna verso cui rivolgere appetiti sessuali. Come in Regola 1 dove immagina di sottomettere Giusy Ferreri (la cantante), Greta Menchi (l' influencer), Elisabetta Canalis (l' ex velina). Altre frasi invece rientrano nel body shaming come quando canta «questa tipa, una balena» (in Cally Whale ); oppure quando per insultare i rapper avversari li chiama «senza tette» (sempre da Regola 1 ), come se il valore di una donna si stabilisse in base alle sue misure.

junior cally 2

Junior Cally - al secolo Antonio Signore, 28 anni, romano - replica alle accuse con una nota. Premette: «La posizione dell' artista è contro il sessismo, i passi avanti o indietro, e contro la violenza sulle donne».

junior cally 3

Poi riflette sullo stato dell' arte: «Lungi da me scomodare i grandi nomi del cinema, della letteratura e della storia dell' arte, da Tarantino e Kubrick, da Gomorra a Caravaggio e scrittori come Nabokov e Bret Easton Ellis: l' arte può avere un linguaggio esplicito e il rap, da sempre, fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero dell' artista». Quindi cita altri passati dall' Ariston come Vasco («è andata a casa con il negro la tro...») e gli Afterhours («sei più bella vestita di lividi»).

junior cally 1

E altri che vedremo quest' anno come Marco Masini («bella stronza, mi verrebbe di strapparti quei vestiti da putt... e tenerti a gambe aperte»); e Achille Lauro («l' amore è un po' ossessione, un po' possesso, carichi la pistola e poi ti sparo in testa»). O, ancora, la conduttrice dell' Altro Festival, Myss Keta («toccami la gamba, passami la bamba, Jo sono la tua tro...»).

junior cally 4

E le conclusioni a cui arriva sono due: «O si accetta l' arte del rap che deve essere libera di esprimersi. Oppure si faccia di Sanremo un' ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà».

2. DONNE DEL PD CONTRO JUNIOR CALLY

(Adnkronos) - La partecipazione a Sanremo di Junior Cally nel mirino delle donne del Pd. Un gruppo di esponenti del Partito Democratico ha condiviso l’appello contro la partecipazione del rapper a Sanremo firmato da Laura Moschini, ricercatrice e cofondatrice dell’Osservatorio di genere della Università Roma Tre. Moschini - come ha informato lei stessa sul suo profilo Facebook - ha inviato una segnalazione alla commissione di Vigilanza Rai sottolineando come il rapper, in gara a Sanremo con il brano ‘No grazie’ (in cui critica il populismo e se la prende in maniera esplicita anche con Matteo Salvini e Matteo Renzi), abbia in passato firmato brani con versi sessisti, sboccati e violenti.

“Considero vergognoso - ha scritto Moschini - che partecipi a Sanremo Junior Cally, un rapper per ragazzini/e che ha nel suo repertorio canzoni contenenti frasi come queste: ‘Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia. Balla mezza nuda, dopo te la da.

Si chiama Gioia, perché fa la tr*ia, sì, per la gioia di mamma e papà’. ‘Questa non sa cosa dice. Porca tro*a, quanto ca**o chiacchera? L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C'ho rivestito la maschera’. ‘state buoni, a queste donne alzo minigonne’. ‘me la chi*vo di brutto mentre legge Nietzche’. ci scopi*mo Giusy Ferreri [la cantante ndr];

‘lo sai che fotti*mo Greta Menchi [una influencer, ndr];

‘lo sai voglio fott*re con la Canalis [la conduttrice ndr]’;



‘queste put**ne con le Lelly Kelly non sanno che fott*no con Junior Cally’. Ritengo che la RAI dovrebbe svolgere un ruolo importantissimo nel contrastare la violenza contro le donne. Ma quanto meno esigo possa evitare di fomentarla dando spazio a questi ‘cantanti’”.

L’appello è stato condiviso e rilanciato da un gruppo di esponenti del Pd: “Come donne del PD condividiamo totalmente questo giudizio e l’appello che giriamo al Presidente della Rai, all’Ad Salini, alla Commissione Parità Rai al Parlamenro e alle Autorità preposte”.

junior cally 5