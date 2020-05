21 mag 2020 16:08

CONTE DI NOME MA NON DI FATTO – IL PREMIER BULLIZZA IL CRONISTA PARLAMENTARE DI ‘RTL 102.5’ ALBERTO CIAPPARONI (''SE LEI RITIENE DI POTER FAR MEGLIO, LA TERRÒ PRESENTE") - A DISTANZA DI 4 GIORNI SINDACATO E ORDINE DEI GIORNALISTI NON HANNO SPESO UNA PAROLA IN SUA DIFESA. QUANDO PARLA LO SCHIAVO DI CASALINO È MEGLIO FAR FINTA DI NIENTE. ANCHE PERCHÉ I CORDONI DELLA BORSA DEI FONDI PER L'EDITORIA CE L'HA SEMPRE PALAZZO CHIGI…