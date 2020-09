2. IL TREMENDO SPOGLIARELLO IN DIRETTA CON BARBARIE D'URSO CHE SQUITTISCE (PENSANDO ALLO SHARE): ''STA CERCANDO UN VESTITINO DA METTERE”, RIVELANDO DI NON AVERE BIANCHERIA INTIMA...

LA CONTESSA DE BLANCK SI DENUDA AL GF VIP

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

la contessa de blanck si denuda al grande fratello vip 3

A memoria questo non era mai accaduto. A Pomeriggio Cinque oggi va in scena l’immaginabile: Patrizia De Blanck totalmente nuda. Mentre Barbara D’Urso guidava il talk sul Grande Fratello Vip, con lo split screen venivano mostrate le immagini della casa in diretta.

Nello specifico on air Patrizia De Blanck, nella sua stanza privata, che sceglieva i vestiti da indossare. “Sta cercando un vestitino da mettere” spiegava Barbara D’Urso che mai avrebbe immaginato che la Contessa si cambiasse proprio in quel momento rivelando, come se non bastasse, di non avere biancheria intima.

la contessa de blanck si denuda al grande fratello vip 1

Le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno mostrato per pochi secondi il tutto fino a quando Barbara d’urso ha esclamato: “Cosa sta facendo?!”.

La conduttrice, consapevole del fattaccio, ha poi precisato:

“Non è colpa nostra (…) Non era la nostra regia. Quindi non c’entriamo niente“

sottolineando, dunque, che la sua trasmissione si limita a trasmettere quanto arriva dal GF.

la contessa de blanck si denuda al grande fratello vip 2

Il video è anche su Mediaset Play.

