CONTINUA LA FUGA DALLA RAI? – DOPO FAZIO E AMADEUS, SIGFRIDO RANUCCI NON CHIUDE DEL TUTTO ALL’IPOTESI DI CAMBIARE ARIA: “REPORT CI SARA’ ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE. IO? ‘IL FATTO QUOTIDIANO’ HA SCRITTO CHE NON È CAMPATA IN ARIA LA POSSIBILITÀ CHE IN FUTURO POSSA APPRODARE ALTROVE. HA DELLE BUONE FONTI" – "FINO A IERI LA RAI MI HA FATTO SENTIRE LIBERO. MI HA FATTO ARRABBIARE UNA..."

Estratto “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

SIGFRIDO RANUCCI - LA SCELTA

Perché ho detto che Report sarà in onda “almeno fino a giugno”? “Perché non era stata ancora aperta la ‘matricola’, come si dice tecnicamente, ma ho saputo poco fa che grazie all'attività di Roberto Sergio, sempre molto vicino a Report, che pare sia stata aperta. Mi è stato detto che oggi si sarebbe aperta la matricola, quindi fino a prova contraria sono ottimista e ringrazio l’Ad”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro. Dunque possiamo dire che Report ci sarà anche la prossima stagione.

“Report si”. E lei no? “Io sono nato in Rai, questa è casa mia, l'ho detto tantissime volte”. Il Fatto Quotidiano ha scritto che non è campata in aria la possibilità che in futuro possa approdare altrove. “Il Fatto ha delle buone fonti”. Esiste questa possibilità? “Al momento no”. Nel caso, dove potrebbe andare? “A me piace la Rai, sono innamorato di quest’azienda che fino a ieri mi ha fatto sentire libero".

SIGFRIDO RANUCCI ALLA FESTA DEL FATTO QUOTIDIANO

Perché fino a ieri? "Oggi deve ancora finire la giornata”. Cosa intende dire? “Ieri mi ha fatto molto arrabbiare un’agenzia che annunciava la fumata bianca su cinque repliche di Report concordate con l’azienda, ma io faccio parte dell’azienda. Sembrava quasi come se fosse stata commissariata Report. Poi – ha concluso Ranucci a Un Giorno da Pecora - credo sia uscita una smentita”.

