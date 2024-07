CAFONALINO – SULLA TERRAZZA ROMANA DELL'HOTEL MEDITERRANEO VA IN SCENA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULL'AUTOSTIMA DELLA MENTAL COACH (MO’ SE DICE COSÌ) SOLE LANCIA, CHE DISPENSA CONSIGLI ANCHE SU RAI 1 (PRODIGI DI TELEMELONI) – A SCORTARLA, L’ULTRAMELONIANO ANGELO MELLONE, DIRETTORE DAY TIME RAI, CHE FILOSOFEGGIA: “LEGGENDO QUESTO LIBRO HO CAPITO CHE CI CONOSCIAMO POCO E COSÌ POSSIAMO AIUTARE POCO ANCHE GLI ALTRI” – AVVISTATI ANDREA VIANELLO INTENTO AD ADDENTARE TARTINE, IL BALLERINO ED EX NAUFRAGO TV SAMUEL PERON, UN SEMPRE PIÙ SDRUCITO PAOLO ROSSI E…

Gabriella Sassone per Dagospia

Autostima questa sconosciuta! Per molti, ma non per tutti, per fortuna. Di certo non per le persone risolte, sicure di sé e di successo, visto che dietro ogni nostro limite o fallimento c’è un problema di autostima. Può essere utile a tantissimi “Tutta l’autostima che voglio” (Armando Editore), il nuovo e secondo libro della psicoterapeuta e mental coach Sole Lancia, che conduce anche una rubrica su Rai 1 nel programma del weekend “Weekly”.

Come sempre le presentazioni di alcuni libri spostano per la città volti noti e personaggi tv. Per Sole Lancia ci si è arrampicati sul roof al decimo piano dell’hotel Mediterraneo di Via Cavour, accolti da un cocktail per rinfrescarsi prima di scendere nella sala affollata per una brillante condivisione di esperienze.

andrea vianello (5)

Angelo Mellone, direttore Day Time Rai, attesissimo e omaggiatissimo, ha evidenziato come l’autostima sia fortemente carente nella società attuale e quanto l’incapacità di essere consapevoli del proprio valore porti a cercare attraverso i social un riscontro da parte degli altri.

“Leggendo questo libro ho capito che ci conosciamo poco e così possiamo aiutare poco anche gli altri”, ha detto Mellone, grande amante dei libri, della poesia e della musica, che firma la prefazione del volume.

La parola va poi al conduttore ed ex dirigente Rai Andrea Vianello, uno dei vari personaggi che nel libro spiegano il loro rapporto con l’autostima. Vianello, incidentato ad un dito, è arrivato con la moglie Francesca che ha appena risposato in chiesa a Martina Franca a 25 anni dal rito civile, e la figlia Maria Carolina.

sole lancia samuel peron (3)

Ad ascoltare in religioso silenzio ci sono il presidente di Rai Way Giuseppe Pasciucco, l’immancabile Pino Strabioli, il ballerino ed ex naufrago tv Samuel Peron, il direttore della fotografia Maurizio Calvesi, l’attrice Mirella D’Angelo, la giornalista Sky Stefania Trapani, i conduttori radiofonici Savino Zaba e Federica Gentile, l’attore Vince Vivenzio.

Si affaccia anche l’attore Paolo Rossi, incuriosito, che rientrava in albergo dove alloggia. Tutti incantati dalla bella psicologa che spiega come porsi davanti alle scelte e come trovare la forza per raggiungere i propri obiettivi.

paolo rossi

“Conquistare un’alta autostima significa conquistare il diritto di essere se stessi”, ha detto lei che sicuramente l’ha trovata, anche scrivendo questo manuale che è come “una potente bacchetta magica per creare la versione migliore di noi stessi”. Insomma, “Tutta l’autostima che voglio” è una guida pratica e illuminante per chiunque desideri migliorare il proprio stile di vita, suddivisa in tre parti: Test di autovalutazione, Diari di Autostima in cui si alternano storie di pazienti e di personaggi di successo, e Esercizi pratici per migliorare le proprie fragilità.

