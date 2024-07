CAFONALINO – ALLA SERATA DEI CIAK D’ORO PER LE SERIE TELEVISIVE, CARLO VERDONE SI PRENDE LA SCENA E VIENE PREMIATO PER “VITA DA CARLO 2”: “È STATA UNA GRANDE FATICA, MI SONO ADATTATO ALLE PIATTAFORME, NON C'È PIÙ PUBBLICO IN SALA” – TRA TARTINE, IMBUCATI E ZANZARE, AVVISTATI DONATELLA FINOCCHIARO CON UN BRACCIO ROTTO, CRISTIANA CAPOTONDI, PAOLO GENOVESE, I THE JACKAL, NICOLE ROSSI (STELLINA DELLA SERIE “SKAM”) CONVINTA DI ESSERE A BOLLYWOOD CON UN SARI ROSA E...

Estratto dell’articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - cronaca di Roma”

carlo verdone (4)

Il giovane attore Nicolas Maupàs, sorriso contagioso, jeans su giacca blu sfoderata, è il primo a raggiungere il rooftop dell’hotel di piazza della Repubblica. Qui dove si consegnano i preziosi Ciak d’oro per le serie televisive 2024. «Adesso rallento un po’ - dice Maupàs ai fan, scherzando - ma solo per il caldo». […] E vince infatti tra i volti protagonisti dell’anno, grazie alle interpretazioni in “Un professore 2” e “Noi siamo leggenda”.

Si prosegue. Accolto da Tiziana Rocca, ecco Carlo Verdone, che posa con il premio ricevuto per “Vita da Carlo 2”. «É stata una grande fatica fare questa serie - dice il regista romano - ma anche grande soddisfazione».

nicole rossi (3)

Attesissima Jasmine Trinca. Arrivano Donatella Finocchiaro, in tuta nera e grande collana di perline rosse, ma con un braccio rotto, ed Eleonora Albrecht, in top azzurro come i suoi grandi occhi. Ecco Nicole Rossi, in etnico sari rosa, della serie Skam, e poi il presidente dei Nastri d’Argento Laura Delli Colli, The Jackal, l’attrice Lucrezia Guidoni e il produttore Marco De Angelis. Arriva Paolo Genovese, premiato per ”I leoni di Sicilia”.

[...] Cristiana Capotondi, omaggiata per ”Margherita delle stelle”. Entra la fulva Milena Miconi con il marito sceneggiatore Mauro Graiani. A ”Mare fuori” va inoltre il premio per la migliore performance di una serie tv, mentre “A casa tutti bene 2” riceve il tradizionale Ciak d’oro – cult colpo di fulmine. Abigail Cowen, infine, la Bloom delle Vinx, vince il ciak d’oro per la migliore protagonista femminile internazionale.

the jackal

Nei giorni scorsi sono stati resi inoltre noti i vincitori dei Ciak d’oro serie tv votati direttamente dal pubblico. Verdone ha vinto il Ciak d’oro Classic alla (nuova) carriera per aver saputo reinventarsi nella serialità creando, nelle due stagioni di “Vita da Carlo”, un modello nuovo di racconto, a metà strada tra la sit-com e la commedia d’autore. A Jasmine Trinca è andato il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno nelle serie tv per la grande interpretazione ne “La Storia” diretta da Francesca Archibugi e in “Supersex”. […]

