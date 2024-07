CAFONALINO CHI NON MORIC SI RIVEDE – LA MODELLA, IN GRAN FORMA, FESTEGGIA I 48 ANNI E ARRIVA CON DUE ORE DI RITARDO AL PARTY SU UNA TERRAZZA DELL’EUR, A ROMA - PER IL COMPLEANNO NINA HA SCELTO UN LUNGO ABITO DA SPOSA TRASH: SWAROVSKI, PIUME E PIZZO TRASPARENTE CHE LASCIAVA INTRAVEDERE IL BODY COLOR CARNE – POCHI VIP E SVIPPATI: FEDERICO FASHION STYLE CON ABBRONZATURA COLOR MATTONE E PANTALONE MACULATO, ACCOMPAGNATO PER LA PRIMA VOLTA DAL GIOVANE FIDANZATO - ASSENTE IL FIGLIO DI NINA, CARLOS MARIA, CHE…

Gabriella Sassone per Dagospia

torta (9)

Nina Moric peggio di Valeria Marini, da sempre la Queen delle ritardatarie. Nina stavolta ha strappato lo scettro a Valeria nostra arrivando due ore e mezza dopo all’Eur, al suo party di compleanno sulla Terrazza Aqua by Lexus in via dell’Arte. L’invito era per le ore 18, lei è comparsa come la Madonna poco prima delle 20,30. Tra l’altro, per la delusione di tutti i paparazzi che la aspettavano in trepida attesa, si è presentata senza il nuovo fidanzato, Stefano Fadda, manager di un’azienda, in volo per lavoro verso Lione.

germana lollobrigida cristina roncalli gaia lodato

Stefano però l’aveva festeggiata la sera prima a sorpresa, nel risto-sushi di Casalpalocco Ginko, con torta e un mazzo di fiori, insieme a una decina di amici. Finalmente uno che non si vuole mettere in mostra sfruttando la notorietà di Nina e non pubblica scatti con lei nemmeno sui social. Speriamo sia la volta buona per l’ex modella croata ex moglie di Fabrizio Corona e madre di Carlos Maria, che di delusioni amorose ne ha collezionate abbastanza.

gaia lodato federico fashion style

Bellissima e magrissima in un abito due pezzi nude look, che nulla lasciava all’immaginazione, tantomeno le ciappett, in pratica un velo candido con strascico dietro spruzzato di cristalli e piume, realizzato su misura per lei dalla stilista Giuseppina Di Bartolo. A completare il look capelli raccolti in treccine afro.

Ad apparecchiare il party in terrazza per lei la storica amica Sonia Gioia in collaborazione con il casting Antonello Lauretti, che hanno fatto gli onori di casa accogliendo in sua attesa ospiti, scrocconi, curiosi e imbucati. Come la biondissima Marilyn de’ noantri e conduttrice radiofonica Cristina Roncalli che, armata di telecamera, si è intrufolata chiedendo a tutti “Ma tu che ti sei rifatto?”, rischiando pure qualche Vaffa…, per un nuovo misterioso format battezzato “ArteFatti”.

nina moric federico lauri (5)

Ad attendere la festeggiata ecco la coppia sposatissima con 3 figli Claudio Casavecchia (ex marito di Laura Freddi) e Alessandra Nardo (ex fidanzata di Andrea Roncato). I due hanno un bellissimo centro ippico ad Ostia con 90 cavalli: la Moric ne ha adottato uno che ha battezzato Dominator. La sua foto che abbraccia lo stallone Dominator è anche l’invito al party. Raggiante ma sempre con quell’aria un po’ svampita che la rende molto simpatica, Nina ha spento le candeline su una torta a tre piani bianca e turchese creata dalla pasticcera napoletana Maria De Vito. Autrice anche dei biscottini con la frase che tanto ama Nina “The answer lies in the inarticulate speach of the heart”. Stampata pure sui rossetti gloss omaggiati ai presenti.

cristina roncalli antonello lauretti

Lo scoop della serata è stato il solito Federico Lauri, noto come Fashion Style, che per la prima volta si è presentato con il fidanzato giovane giovane Giorgio. Ma i due si sono tenuti a distanza di sicurezza. Cartellino timbrato anche per l’ad di Planet Film Danilo Cesarano, la modella Giulia Acri, l’imprenditore Ludovico Giella, l’ex ballerina del Bagaglino Alessia Mastropietro. Per tutti aperitivo con cocktail, specialità di pesce e poi champagne per brindare ai 48 anni della Moric. Che si è detta molto felice del bimbo che il suo ex Corona aspetta dalla giovane fidanzata Sara Barbieri. “Con loro ho un buon rapporto, sono contenta”.

alessandra nardo (2)

Neanche una parola invece sul suo amato Carlos Maria che come rivelato dal padre Fabrizio, dovrà curarsi in una comunità fino a gennaio prossimo, anche se ora è in vacanza con lui. Sommersa da regali, Nina ha subito voluto indossare la T-shirt dono di Daniela Gioia con scritto “No one can put Baby in a corner”, ovvero “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, la frase cult del film “Dirty Dancing”, che si dice fosse detestata da Patrick Swayze che chiese addirittura che la scena fosse tagliata.

Ma una frase che per Nina significa il suo ritorno in amore e sulla scena pubblica e perché no a una vita felice. Apprezzatissimo il regalo collettivo di altri amici: un collier con punto luce in oro e brillanti con incisa la data di nascita e il nome della festeggiata, griffato Monaco gioielli. Finita la festa, spenti i flash e gli smartphone, i baci, gli abbracci e i selfie, cena intima per pochi happy few in un ristorante dell’Eur.

