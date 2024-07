12 lug 2024 18:06

CAFONALINO MAGNA MAGNA – A CHI GLI ARROSTICINI? A NOI! LA DESTRA DI PANZA E DI GOVERNO SI SCAPICOLLA A TRASTEVERE PER L'INAUGURAZIONE DI "ARROWSTICINO", TAKE-AWAY DI PRODOTTI ABRUZZESI AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI SATURI ITALICI – IN PRIMA FILA IL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA AI GUAI ANDREA DELMASTRO, LA PRESIDENTE DELL’ENIT ALESSANDRA PRIANTE, LO STRATEGA (PER MANCANZA DI STRATEGIE) SOVRANISTA FRANCESCO GIUBILEI, IL VIGNETTISTA PREFERITO DALLA MELONI, FEDERICO PALMAROLI IN ARTE OSHO – IN CUCINA, BLITZ DELLA CHEF STELLATA CRISTINA BOWERMAN – SPECIAL GUEST ER PIOTTA…