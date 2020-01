29 gen 2020 13:25

LA COPPA ITALIA DOMINA (21%) CONTRO 'NEW AMSTERDAM' (10,9%) E 'LA PUPA E IL SECCHIONE' (8,3%) - IL CLUB DEL 5%: BERLINGUER (5,4%) VS FLORIS (5,7%) VS GIORDANO (5%) - BENE LA COMMEDIA IN REPLICA SU RAI2 (8,3%) - MORENO (5,7%), PALOMBA (5,5-4,8%), GRUBER (7,6%) - E.DANIELE (19,4-16,8%) - 'FORUM' (17,7%), ISOARDI (13%) - BRU-NEO (8,9%) - POST-GARA SU RAISPORT (1,6%) - ''IENEYEH'' IN SECONDA SERATA (8,8%)