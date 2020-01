LA COPPA ITALIA VINCE ANCHE IERI SERA (21,2%) CONTRO IL ''MILIONARIO'' DI GERRY CHE VINCE IL MILIONE (17,4%) - BENE ''L'AMICA GENIALE'' IN REPLICA (8%) - SCIARELLI (9%) - CHIAMBRETTI (3,4%) - PURGATORI (4,2%) - ''ITALIA'S GOT TALENT'' (5,4+1,3%) - MORENO (5,2%), PALOMBA (5,1-4,3%), GUBER (6,3%) - 'STRISCIA' (18,8%) - E.DANIELE (16,9-15,3%) - 'FORUM' (19,6%), ISOARDI (13,2%) - VESPA SUL VIRUS (8,7%) - 'IMPROVVISERAI' (3,8%)

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Fiorentina ha conquistato 5.561.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha raccolto davanti al video 3.322.000 spettatori pari al 17.4% di share (ultimi minuti al 13.7% con 1.016.000 spettatori). Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.888.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue Nation ha catturato l’attenzione di 1.339.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 9%.

Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 652.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide – Anatomia di un Dittatore ha registrato 806.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 5.4% con 1.252.000 spettatori; lo stesso programma ha siglato su Sky Uno l’1.3% con 310.000 spettatori. Sul Nove Una Settimana da Dio ha catturato l’attenzione di 630.000 spettatori (2.5%). Su Rai Movie Miracoli dal Cielo sigla il 2.2% con 556.000 spettatori e su La5 La Casa sul Lago del tempo piace a 330.000 spettatori con l’1.4% di share.

Access Prime Time

Guess my Age al 3.2%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.976.000 spettatori con uno share del 18.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.2% con 1.382.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.077.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.282.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.758.000 (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.301.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.158.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.643.000 spettatori (6.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 830.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 359.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

L’Eredità al 27.4%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.800.000 spettatori (22.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.717.000 spettatori (27.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.636.000 spettatori con il 16.1% di share e Avanti un Altro! 4.187.000 con il 20.6% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 782.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 1.086.000 (4.6%) nel secondo.

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.6% con 476.000 spettatori, La Pupa e il Secchione l’1.5% con 294.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 486.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Blob segna 980.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 646.000 spettatori nella prima parte e il 4.1% con 953.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha appassionato 222.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 589.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Sono le Venti piace a 207.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 16.5%-16.2%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 966.000 telespettatori con il 17.7% di share; Storie Italiane ottiene 958.000 spettatori con il 16.9% di share nella prima parte e 1.030.000 (15.3%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 963.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 918.000 (16.2%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla il 2.7% con 162.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 155.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Agorà convince 477.000 spettatori pari all’8.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.7% con 436.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 108.000 spettatori con share dell’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 272.000 spettatori con il 4.8% nelle News e 286.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 323.000 spettatori pari al 5.7%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri crolla al 4.9% nella prima parte

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.544.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.728.000 telespettatori con il 19.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 354.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 870.000 (7.9%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 291.000 spettatori con il 3.6% di share, il GF Vip sigla il 5.9% con 819.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.077.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 436.000 spettatori (6.3%), Quante Storie si porta al 5.7% con 759.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 532.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 81.000 spettatori con l’1.1% di share nella prima parte e 184.000 (1.5%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 675.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 462.000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte, e 618.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Amici su Real Time al 2%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.006.000 spettatori (14.2% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.792.000 spettatori (15.6%). La Vita in Diretta informa 1.912.000 spettatori con il 14.9% (presentazione 1.460.000 – 13.1%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.502.000 spettatori (16.3%), Una Vita ha convinto 2.533.000 spettatori con il 17.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 3.163.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.8% con 2.747.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.410.000 spettatori (21.6%) e Amici di Maria De Filippi da 2.303.000 spettatori (21%). Il Segreto sigla il 19.7% con 2.198.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.4% con 1.953.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.405.000 spettatori nella seconda e al 14.2% con 2.142.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 626.000 spettatori (4.7%), Squadra Speciale Cobra 11 581.000 (5.2%) nel primo episodio e 598.000 (5%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 894.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 970.000 (6.6%) nel secondo e 857.000 (6.2%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 598.000 spettatori (4.8%) e il GF Vip 272.000 (2.1%). Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 426.000 spettatori (3.3%) e Geo a 1.655.000 spettatori con il 12.5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.052.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 466.000 spettatori con il 3.7% mentre Tagadoc 189.000 (1.6%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 129.000 spettatori (1%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 300.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Improvviserai al 3.8%

Su Rai1 Porta a Porta convince 851.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 554.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rai2 Improvviserai segna 433.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 7.8% con 648.000 spettatori. Su Italia1 Blade: Trinity viene visto da una media di 365.000 ascoltatori con il 5.9% di share. Su Rete4 TV Story Superstar ha segnato il 2.9% con 130.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.420.000 (22.3%)

Ore 20.00 5.900.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.00 2.089.000 (14.6%)

Ore 20.30 1.780.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.573.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.040.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 2.962.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.817.000 (19.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.446.000 (12.1%)

Ore 18.30 762.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 255.000 (2.7%)

Ore 18.55 724.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 700.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.309.000 (5.4%)