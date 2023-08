LE COPPIE DI TEMPTATION ISLAND? SONO I VERI “LANZICHENECCHI” - IL “FATTO” SBIRCIA LA TRASMISSIONE DI CANALE5 E SCOPRE IL SOTTOBOSCO COATTO CHE SBANCA L’AUDITEL: “TRENTENNI CON TATUAGGI, PIERCING, FISICI LEVIGATI, PIGIAMI TRAVESTITI DA ABITI ELEGANTI, CENTIMETRI DI TACCO A PROFUSIONE, BOTOX E FILLER SENZA TREGUA, FRASI EPICHE MASCHERATE DA CONSUMARE CERTEZZE. SONO I NIPOTI DI UN'INTUIZIONE GENIALE DI CARLO VERDONE DEL 1995, QUANDO CON 'VIAGGI DI NOZZE' PORTÒ AL CINEMA LE MASCHERE DI IVANO E JESSICA, INSIEME ALLA LORO NECESSITÀ DI “FARLO STRANO”…”

Estratto dell’articolo di Alessandro Ferrucci per il “Fatto quotidiano”

Lo ammettiamo, anche noi lunedì sera abbiamo indossato (mentalmente, eh) un vestito di lino, certamente stazzonato, e ci siamo sintonizzati su Canale 5 per vedere l'ultima puntata di Temptation Island e capire cosa pensano, come vivono, come amano, come soffrono, di cosa ridono (ma qualche volta ridono?) i venticinque-trentenni con tatuaggi, tanti tatuaggi, piercing, fisici levigati, pigiami travestiti da abiti eleganti, centimetri di tacco a profusione, botox e filler senza tregua, frasi epiche mascherate da consumare certezze, parametri relazionali ribaltati secondo un nuovo ordine di grandezza.

Loro sono i proto lanzichenecchi, parenti stretti dei torturatori di Alain Elkann durante quel maledetto viaggio in treno per Foggia. […] sono i nipoti di un'intuizione geniale nata nella testa di Carlo Verdone nel 1995, quando con Viaggi di nozze portò al cinema le maschere di Ivano e Jessica, insieme alla loro necessità di “farlo strano” per sopravvivere a se stessi. Loro sono stati i protagonisti della giornata televisiva: l'ultima puntata ha toccato il 28,1 per cento di share, ha azzerato la concorrenza […]

[…] per chi non conosce Temptation: è un programma Mediaset nel quale alcune coppie, […] decidono di testare il loro grado di amore e affiatamento; quindi sbarcano su un'isola, […] e […] trovano dei tentatori, quindi altrettanti uomini e altrettante donne pronte a testare quel grado di amore e di affiatamento. […] I protagonisti possono sbirciare il comportamento del partner attraverso dei contributi video […] E qui scatta lo sfacelo.

E qui scattano i confronti serrati, le rimostranze, le accuse, le ripicche e le necessarie vendette; scattano le intramontabili corna, il se io, se lei, ha iniziato prima lui, no prima lei; il non si fa così! o il “cavolo, che sputtanamento”; scattano pure momenti di lucidità, del tipo “ma certe rivelazioni non potevi farmele prima di venire qui?”; […] Il tutto accompagnato da dialoghi meravigliosi, dove il congiuntivo azzeccato è quasi un mistero della fede […] Dove l'aggettivo, il primo, il più importante in una relazione è risultata “dolci”; la complicità, l'intelligenza, la simpatia, il caro vecchio “mi fa ridere” non esistono quasi più, perché il “dolce” racchiude tutto nonostante resti impalpabile.

Cos'è dolce? […] probabilmente […] l'essere pronto con i grattini sulla schiena […] e ancora lo spalmare la crema solare, informarsi dei problemi con i partner, chiedere alle famiglie d'origine, comprendere e agevolare la passione per la palestra […] Comunque, alla dolcezza non c'è deroga, sul resto si può ragionare. […]

