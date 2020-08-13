CORNUTA E MAZZIATA! – LA POVERA VALERIE TRIERWEILER, MOLLATA DA HOLLANDE PER L’ATTRICE JULIE GAYET, È STATA LICENZIATA DA “PARIS MATCH”, DOVE LAVORAVA DA 30 ANNI – LO ANNUNCIA LEI SU TWITTER: “L’HO APPRESO IN PIENA ESTATE E DURANTE LE MIE VACANZE IN MODO ESTREMAMENTE BRUTALE. QUESTO LICENZIAMENTO SENZA UN MOTIVO VALIDO MI LASCIA IN UNO STATO DI SHOCK E STUPORE” – GIÀ NEL 2014, QUANDO USCIRONO LE FOTO DI FRANCOIS E JULIE SU “CLOSER”, VENNE RICOVERATA PER DEPRESSIONE..

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